記協指會員反映非「捕風捉影」　如跟蹤者非執法人員冀警方跟進

香港記者協會昨日（27日）發聲明指，上周收到不同新聞機構及記者反映，有多名記者遭不明男子跟蹤或監控的報告。記協在聲明中提到會員的懷疑事件或涉執法人員，警方同晚回應稱未有接獲有關報案，續批評記協提到懷疑跟蹤者是執法人員，屬未經查證而作出捕風捉影的揣測。



記協執委今早（28日）在電台節目回應指，捕風捉影指的是無憑無據，但記協是收到兩名記者提出類似遭跟蹤的反映，因他們在法院也見到可疑人士向保安出示證件，懷疑對方是執法人員。記協在聲明提出會員的看法，並無斷言跟蹤者是執法人員，且聲明中也提到如涉及的人並非執法人員，促請警方嚴肅調查及跟進，期望警方不要斷章取義。



香港記者協會（記協）指，收到不同新聞機構及記者反映，有多名記者遭不明男子跟蹤或監控的報告。（資料圖片）

記協執委在電台節目中提到數宗記者遭跟蹤的情況，包括英文網媒「Hong Kong Free Press」的法庭記者由家中出發到工作地點，路程約一小時，「都好肯定（跟蹤者）係一直跟住佢。」，而從Hong Kong Free Press報道中的影片，也見到疑為跟蹤者的可疑人士拒絕回應，並急速離開。

疑人出現在法庭內記者室 曾向保安出示證件

另外，有兩位法庭記者也向記協反映，在上周二（21日）審訊的《立場新聞》案後，在法院記者室外見到有人徘徊、守候逾一小時，期間也曾向保安出示證件，令兩名記者思疑他們是執法人員。當兩名記者離開時，他們也有嘗試跟隨，不過未有成功。

區域法院採訪立場新聞案件的記者，在大樓記者室被疑人「守候」逾一小時。（資料圖片）

就警方在昨日（27日）的聲明中批評記協「未經查證而作出捕風捉影的揣測」，該記協執委回應指，捕風捉影指的是無憑無據，但記協收到兩名記者有類似說法，而該些跟蹤人士曾向保安出示證件，所以懷疑他們是司法機構、警方或其他的執法人員，屬合理懷疑及擔心。

該記協執委指出，記協作為工會有責任捍衛會員權益，在聲明中是提出會員的看法，並無斷言跟蹤者是執法人員，且聲明中也提到如涉及的人並非執法人員，促請警方嚴肅調查及跟進，期望警方不要斷章取義，只看部份聲明。他又指，記協早於周六（25日）晚上已向警方查詢，惟至昨日才獲回應。

記者感到威脅是確切發生事情

他續指，如會員有需要報警，記協會提供協助。他也表明，相關事件令記者感到威脅，「你覺得捕風捉影都好，呢啲都係確確切切發生緊嘅事情。」而有人在法院內徘徊，更曾向保安出示證件，如他們並非執法人員，警方也有需要進一步了解是否涉及有人出示假證件、冒用身份。