01狙擊│通關後多區現疑內地乞丐　數據揭涉行乞被捕者多持雙程證

【隱形香港／突發／行乞】香港自2月初與內地全面通關後，本港多區屢現疑似內地傷殘人士在街頭「賣藝」行乞，情況引起市民關注，有網民甚至稱「多咗專才來港」。《香港01》記者走訪港九新界多區，目睹多名懷疑內地傷殘人士的行乞過程，他們有些在街上賣藝，有些靜靜「躺平」等打賞，記者甚至直擊行乞人士被警方拘捕的經過。連日實地視察，記者更發現有人以出奇招賣慘，自稱「老公年事已老」，又或聲稱「孤獨老人，與愛犬同病相憐」，疑博取同情心及施捨。



《香港01》向警方查詢近年涉及行乞罪被捕人士數字，發現疫情前被捕者絕太多數是持雙程證來港行乞的內地人，而疫情三年來被捕者人數大減，甚至出現全年「清零」，而今年通關後即再現個案。截至今年2月26日，警方共拘捕9名男女（介乎34至73歲），涉嫌在港非法行乞被捕，當中7人持雙程證來港。入境處指，會將警方通報的被定罪的內地行乞者資料放入監察名單內。該人士再次入境香港時，處方人員會截停有關人士並進行詳細訊問，如其訪港目的有可疑，將會被拒入境。



今年2月10日，一對持雙程證來港男女在長沙灣保安道街市外賣唱，被警員拘捕後告上法庭，因無法繳交罰款而坐監5天。（香港01記者攝）

今年香港與內地通關後，警方曾聯同入境處在各區黑點及人流較多的街道加強巡邏，截至2月26日，共有9名男女（介乎34至73歲）涉嫌在港非法行乞被捕，當中7人持內地雙程證。《香港01》向警方查詢近年打擊非法行乞的數字，發現疫情前涉及行乞罪被捕人士當中，持雙程證的內地人佔絕大多數，其2018年有69名內地人被捕，佔比達83%；2019年則有20名內地人被捕，佔比約67%，而該年行乞罪被捕內地人大幅減少，或與香港爆發社會運動有關。

另外，過去三年本港與內地因疫情而封關，行乞罪被捕者即大減，過去三年僅7人被捕，其中前年（2021年）僅一本地人被捕，而去年（2022年）被捕人數更是「清零」。而今年初疫情減退，中港恢復通關後，首兩個月已有9人被捕，多於過去三年疫情期間被捕人數，且已接近2019年（封關前）全年總數的三分一。

+ 3

香港與內地正式通關後，網民陸續在社交平台上載疑似內地乞丐或傷殘人士在港行乞的相片，有人將這幫乞丐的照片製成拼圖，戲稱為金庸武俠小說中的四絕高手「東邪西毒南帝北丐」，圖片在網絡瘋傳，引起廣泛討論。《香港01》2月中在本港多區巡視，見到傷殘人士行乞的過程，更直擊一對傷殘男女被捕，以及被網民稱為「東邪」的男子被警方帶走調查。

記者直擊旺角「東邪」街頭吹簫 被帶上警車調查



2月16日下午1時許，記者在港鐵旺角站C4出口對開，發現一名被網民稱為「東邪」的男子在街頭吹簫，重復吹奏一首賀年歌謠，簫聲洪亮，地下擺放一個透明膠兜，內有少量現金，畫面與網民上載的相片無異。惟記者駐足觀察僅5分鐘，即有一輛警車駛至，兩名軍裝警員指接報有人行乞，將他帶上警車調查。

該男子早前接受網媒訪問，曾透露來自安徽。附近商戶表示近期才見到男子在旺角出現，通常由中午12時至下午3至4時出沒「賣藝」，形容其簫聲頗為滋擾。《香港01》事後向警方查詢事件，獲回覆指警員在場發現一男子吹奏樂器，於是帶上警車了解，但並無發現違規行為，口頭警告後將男子放走。

內地傷殘男女無力繳交罪款而坐監5天 料已遣返內地



+ 3

其實《香港01》記者在2月10日在長沙灣及深水埗一帶，也直擊一對持雙程證的傷殘男女在街頭賣唱，有市民不堪男女的噪音滋擾而報警，警員到場以涉嫌「非法行乞」拘捕兩人。2月13日二人在西九龍法院承認1項乞取施捨罪，被判各罰款1,500元，惟二人未能繳付罰款，故以監禁5天代替。據了解，二人出獄後已被遣返內地。

儘管中港兩地通關後，確有內地乞丐來港行乞，但記者在多區巡視，亦發現街頭行乞問題並不僅僅由內地乞丐造成，現實是有不少本地乞丐和露宿者在街頭行乞，他們多數為長者，由於他們大多身體健全，故一直以來未被網民關注。記者發現部分人有用「奇招」博取市民的同情及施捨，但亦有人因經濟問題所迫，惟有在街頭賣手工藝品賺兩餐飯錢。

紅衣女稱老公年老，自己傷殘不能工作



+ 1

2月16日下午3時39分，記者在屯門新墟蔡意橋上發現一名身穿紅衣，頭戴紅色鴨舌帽婦人坐在一個小膠箱，旁邊放置一架便攜式購物車及紅色環保袋，及以一塊寫上「婦人殘障老公年事已老，本婦人工作找不到，傷殘不能工作，求有心人士扶助」的發泡膠箱進行行乞。婦人雙手捉緊電話合十，時而念念有詞。當時蔡意橋人來人往，當作錢兜的發泡膠箱內有數個硬幣及一張10元紙幣。記者留意到大多途人都置若罔聞，只有少部分人停下腳步察看，惟沒有放下金錢；婦人曾與鄰近賣菜的地舖店主談天說笑，未知是否早已認識。

約20分鐘後，婦人收拾行裝，拖著購物車，往新墟街市方向走去。記者跟隨其後，婦人曾幾次回頭張望，十分機警。最後她到新墟街市外的水果舖買水果，然後再進入街市閒逛。約10分鐘後，婦人坐在新墟街市外繼續行乞。行乞期間，婦人曾舉起電話拍攝，四處張望。相隔約20分鐘後，婦人再進入街市人群中後便蹤杳。

男子自稱「孤獨老人」，與愛犬同病相憐



記者在2月17日巡經旺角，發現一名男子坐在砵蘭街行人路邊，大腿上坐著一隻貴婦狗，男子腳邊有拐杖，手持煙斗吸煙，其膠櫈上放著一個用作收零錢的帽子，並有一張白紙，上面寫著「孤獨老人，人老多病，與愛犬同病相憐，希望街坊朋友多多相助」。

入境處回覆《香港01》指，會將警方通報的被定罪的內地行乞者資料放入監察名單內。該人士日後再次入境香港時，處方人員會截停並進行詳細訊問，倘若該人士未能符合一般的入境規定，或處方人員認為其訪港目的有可疑，有關人士將會被拒入境。此外，處方會按現行機制，將在港行乞而被定罪的內地人士名單送交內地有關部門。內地發證機關會嚴格審批有關人士日後赴港的申請。