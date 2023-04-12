六旬內地婦扮已故妹妹換身份證　欲處理其房產　涉三罪判囚一年

61歲內地婦，涉冒充已去世的妹妹在港申請換領新智能身份證，申請期間被換證中心職員發現其指紋與相關紀錄不符，入境處其後接手展開調查後，該名婦人承認冒充妹妹換證，並稱目的是處理妺妹在內地的房產事宜。

她因涉嫌向登記主任提供虛假詳情、使用他人身份證及未有交回身份證以作取消而被落案起訴，昨日（12日）已在沙田裁判法院承認全部控罪，合共被判監禁12個月。



61歲內地婦冒充已去世的妹妹申請換領新智能身份證，被控三罪共判囚12個月。

61歲內地婦於今年2月24日到屯門智能身份證換領中心，在換證期間，被中心職員發現她的指紋與相關紀錄並不相符。入境處調查人員接手調查，該名內地婦承認冒充已在內地去世的故妹妺來換領新智能身份證，目的是處理其妺妹在內地的房產事宜。

該名內地婦被控一項向登記主任提供虛假詳情、一項使用他人身份證及一項未有交回身份證以作取消的罪名，昨日在沙田裁判法院承認所有控罪，合共被判監禁12個月。

入境處發言人指，據現行法例，任何人士向登記主任提供虛假詳情乃屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及入獄兩年。如任何人無合法權限或合理辯解，使用或保管或管有他人身份證，一經定罪，最高罰款則為10萬元及入獄10年。

另外，已獲發身份證的人死亡時，其身份證即告停止生效，管有該證的人須在該人死亡日期後30天內，將該證送交登記主任以作取消。任何人士未有交回身份證以作取消亦屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高罰款為港幣一萬元及入獄一年。