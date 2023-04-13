即食品驗出抗藥性細菌比率幾年間倍增　逾半受訪市民不知可人傳人

撰文：呂穎姍
出版：更新：

衞生防護中心今（13日）發布「公眾對抗生素耐藥性認知、態度及行為調查2022」報告結果，發現當中少於一半的受訪者知悉抗生素不能用以醫治傷風感冒，而只有44.1%的受訪者知道對抗生素具有抗藥性的細菌可在人與人之間傳播。

另外，衞生防護中心亦指，即食食品中檢測出抗藥性細菌的比率，近年一直呈上升趨勢，當中樣本檢測出產超廣譜β-內酰胺酶腸桿菌（ESBL-E）的比率顯著增加，從2018／19年度的5.9%，至2021／22年度已倍增至9.5%，尤其在魚生、燒味和滷味中，其ESBL-E比率增幅分別為5.5%、7.7%及35.0%。

現代人為追求效率，在減肥上也會容易聽信不同減肥抗生素廣告，（資料圖片）

衞生防護中心早前委托中文大學進行「公眾對抗生素耐藥性認知、態度及行為調查2022」，在2022年9月至10月期間訪問 1,076 名港人。根最新的調查顯示，少於一半的受訪者（49.7%）正確表示抗生素不能用以醫治傷風感冒，而只有44.1%的受訪者知道對抗生素具有抗藥性的細菌可在人與人之間傳播。此外，只有約五分之一的受訪者（20.6%）有留意藥袋上有關抗生素的健康建議。

調查亦發現，當醫生初步評估顯示不需要抗生素時，絕大多數受訪者（96.4%）會接受醫生的建議，多觀察幾天或等待診斷測試結果後再決定是否須處方抗生素，亦有超過一半的受訪者（66.3%）表示希望與醫生商討應否處方抗生素。

不過受訪者對於抗藥性細菌在食物安全的認知方面則較差，少於一半的受訪者（42.7%）能正確理解生或未煮熟的即食食品，例如沙律和刺身，與熟食相比，更容易受抗藥性細菌污染，而較年輕的受訪組別的百分比更低，只有32.7%。

衞生防護中心補充，據近年的監測數據顯示，即食食品中檢測出抗藥性細菌的比率呈上升趨勢，當中即食食品樣本檢測出產超廣譜β-內酰胺酶腸桿菌（ESBL-E）（一種耐藥菌）的比率顯著增加，從2018／19年度的5.9%，增至2021／22年度9.5%，尤其在魚生、燒味和滷味中，其ESBL-E比率增幅分別為5.5%、7.7%及35.0%。

此外，食安中心的食物監測發現，從即食食品中檢測出耐美羅培南微生物（MRO）的比率由2019／20年度的1.6%上升至2022年的2.5%，2022年亦驗出一個耐萬古黴素腸球菌（VRE）陽性樣本。

衞生防護中心發言人呼籲，市民應留意服用抗生素時採取合適的感染控制措施，留意從即食食品中感染耐藥性細菌的風險；另亦不要患上傷風感冒時，在沒有處方的情況下到社區藥房購買抗生素。

抗藥超級細菌感染10年間攀升　涉過度用抗生素　港大倡大數據監察港大研發無創微波高溫熱療技術　可助恢復抗生素治療大腸桿菌西醫曾一言涉無為病人磅重已處方抗生素　判除牌1個月緩刑1年百佳佳之選冬蜜含抗生素　食安中心要求停售　百佳回收涉事批次抗生素Zerbaxa含菌　默沙東回收所有批次　供港批次通過無菌測試
抗生素