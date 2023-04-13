即食品驗出抗藥性細菌比率幾年間倍增　逾半受訪市民不知可人傳人

衞生防護中心今（13日）發布「公眾對抗生素耐藥性認知、態度及行為調查2022」報告結果，發現當中少於一半的受訪者知悉抗生素不能用以醫治傷風感冒，而只有44.1%的受訪者知道對抗生素具有抗藥性的細菌可在人與人之間傳播。



另外，衞生防護中心亦指，即食食品中檢測出抗藥性細菌的比率，近年一直呈上升趨勢，當中樣本檢測出產超廣譜β-內酰胺酶腸桿菌（ESBL-E）的比率顯著增加，從2018／19年度的5.9%，至2021／22年度已倍增至9.5%，尤其在魚生、燒味和滷味中，其ESBL-E比率增幅分別為5.5%、7.7%及35.0%。



現代人為追求效率，在減肥上也會容易聽信不同減肥抗生素廣告，（資料圖片）

衞生防護中心早前委托中文大學進行「公眾對抗生素耐藥性認知、態度及行為調查2022」，在2022年9月至10月期間訪問 1,076 名港人。根最新的調查顯示，少於一半的受訪者（49.7%）正確表示抗生素不能用以醫治傷風感冒，而只有44.1%的受訪者知道對抗生素具有抗藥性的細菌可在人與人之間傳播。此外，只有約五分之一的受訪者（20.6%）有留意藥袋上有關抗生素的健康建議。

調查亦發現，當醫生初步評估顯示不需要抗生素時，絕大多數受訪者（96.4%）會接受醫生的建議，多觀察幾天或等待診斷測試結果後再決定是否須處方抗生素，亦有超過一半的受訪者（66.3%）表示希望與醫生商討應否處方抗生素。

不過受訪者對於抗藥性細菌在食物安全的認知方面則較差，少於一半的受訪者（42.7%）能正確理解生或未煮熟的即食食品，例如沙律和刺身，與熟食相比，更容易受抗藥性細菌污染，而較年輕的受訪組別的百分比更低，只有32.7%。

衞生防護中心補充，據近年的監測數據顯示，即食食品中檢測出抗藥性細菌的比率呈上升趨勢，當中即食食品樣本檢測出產超廣譜β-內酰胺酶腸桿菌（ESBL-E）（一種耐藥菌）的比率顯著增加，從2018／19年度的5.9%，增至2021／22年度9.5%，尤其在魚生、燒味和滷味中，其ESBL-E比率增幅分別為5.5%、7.7%及35.0%。

此外，食安中心的食物監測發現，從即食食品中檢測出耐美羅培南微生物（MRO）的比率由2019／20年度的1.6%上升至2022年的2.5%，2022年亦驗出一個耐萬古黴素腸球菌（VRE）陽性樣本。

衞生防護中心發言人呼籲，市民應留意服用抗生素時採取合適的感染控制措施，留意從即食食品中感染耐藥性細菌的風險；另亦不要患上傷風感冒時，在沒有處方的情況下到社區藥房購買抗生素。