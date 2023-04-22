生化博士當新紮師兄　應徵督察失敗決由低做起

香港警察學院今日（22日）舉行結業會操，有一副「超齡」新紮師兄面孔。35歲的馮翊匡為生物化學博士，原任職實驗室高級安全主任，由於實驗室解散，他決定投考警隊，需尋找一份新工作，「喺香港做實驗、做研究比較唔穩定」，他本投考督察，可惜落選，改應允由警員做起。



CID朋友推薦下參與「同儕計劃」而投考

馮翊匡在投考警隊前任職實驗室高級安全主任。他表示，投考警隊的契機是當時任職的實驗室解散，需尋找一份新工作，「喺香港做實驗、做研究比較唔穩定，想搵份穩定啲、長久啲嘅工」，因此在一位任職CID的朋友推薦下參與「同儕計劃」，投考警隊。他表示，之前曾投考督察，但因沒有準備充足而落選，當時考官問他有無興趣由警員開始做起。

馮翊匡表示，因曾任職實驗室安全管理，所以明白作為管理層，應該要清楚知道基層員工的工作，「因為呢個原因，如果我要做一個好督察，應該要由基層做起吸收經驗。」

被問到投考警察家人與朋友有否作出反對時，他指，「我身邊識得嘅人可能學歷比較高，睇嘢睇得清晰啲，冇因為2019年反修例或者『黑暴』事件，好反對警察。」他表示，身邊的朋友十分支持他投考警察，樂見他作出新嘗試。

督察吳冠麟獲施禮榮盾及榮譽警棍，他於2009年18歲時投考警隊，現時32歲，晉升督察前為大嶼南分區雜項調查警長。他在反修例事件時任職沙田重案組，當時亦有出去進行執法。他表示，當時見到警民關係不如大眾在媒體上看見的差，「我哋返到去警署嘅時候，我哋同被捕人士其實係可以有傾有講。甚至乎我見到好多同事返到警署之後，知道大家都攰，專登自己唔坐，畀佢哋坐先，好為參與社會事件人士着想。」