港匯物管前物業主任涉聯同維修承辦商　假報價單呃大廈法團遭起訴

一名港匯物業管理有限公司前任物業主任，涉嫌與一名大廈維修工程承辦商，一同以虛假報價單串謀詐騙土瓜灣私人住宅大廈順麗閣的業主立案法團，偽造另外兩家承辦商報價單，最終令該法團批出價值7萬元的工程合約，二人昨日（3日）被落案起訴，現已獲廉署准予保釋，周五（5日）將於九龍城裁判法院答辯。



一名物業管理公司時任物業主任、與一名工程承辦商，涉嫌以虛假報價單串謀詐騙土瓜灣私人住宅大廈順麗閣的業主立案法團，二人昨日（3日）被落案起訴。（資料圖片）

廉署透露，事發於2021年3月至5月期間，現時41歲的劉灼恩，當時任港匯物業管理有限公司物業主任，與現年57歲、興發屋宇維修有限公司的董事兼股東陳錦華，涉嫌串謀詐騙土瓜灣順麗閣業主立案法團。

該法團當時透過提供物管服務的港匯邀請合資格承辦商報價，承接水管更換工程，劉灼恩當時報稱收到三份報價單，分別來自興發及另外兩間工程公司，而當中興發的報價最低，只需要7萬元，最終獲法團揀選為承辦商。

不過，廉署接獲投訴並展開調查後，發現興發以外的兩張報價單，均是虛假，而涉事另外兩間工程公司並沒有提交報價單，亦非港匯的認可工程承辧商。

廉署決定起訴劉灼恩及陳錦華，各被控一項串謀詐騙罪名，而陳錦華另被控五項管有虛假文書罪名。兩名被告昨被落案起訴，現已獲廉署准予保釋，5月5日於九龍城裁判法院答辯。