疫症大流行結束｜孔繁毅料Arcturus成主流病毒株　籲延長診所服務

世界衛生組織（WHO）周五（5日）宣布，持續三年的新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，解除公共衞生緊急狀態。政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日(6日)出席活動時表示，新出現的變種病毒株「大角星（Arcturus）」XBB.1.16會迅速成為主流病毒，其傳染性更高，但破壞力與現時流行的病毒株相若，促醫管局延長普通科門診服務時間，避免患者湧去急症室求醫。



Arcturus破壞力與現時流行病毒株相若

孔繁毅今日出席香港新聞博覽館舉行的「新冠疫情的啟示」講座時表示，世衛現時解除緊急狀態時間恰當。但他強調現時不代表疫情完結，新冠病毒會一直並存，但透過完成接種疫苗，即使感染，大部分人士只屬輕症，近日本港新冠感染個案有反彈趨勢，但社會已建立免疫屏障，不會出現如第五波疫情的大型爆發。

他提醒新出現的變種病毒株「大角星（Arcturus）」XBB.1.16會迅速成為主流病毒，其傳染性更高，但破壞力與現時流行的病毒株相若。

倡醫管局普通科門診假日及非辦公時間提供服務

故此，孔繁毅建議醫管局可延長普通科門診服務時間，包括假日及非辦公時間，讓染病市民可以得到診治，避免湧去急症室而出現爆滿情況。他又認為，本港可加強研究如何對抗病毒及開發新冠藥物，香港有條件在科研工作擔當領導的地位。希望當局增撥研究經費及改善醫療臨床及科研人員的工作環境， 讓他們可以專心做醫學研究。

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預計每年接種一次新冠疫苗

孔繁毅表示，需要繼續監察會否再有新變種病毒出現。他建議長期病患者及長者等高危人士，如快測陽性應及早求醫，而這些人士在接種疫苗或感染後半年， 當抗體水平下降後，要再接種疫苗。他相信市民今後可能亦會類似接種流感疫苗， 每年接種一次新冠疫苗。

孔繁毅又指需要加強醫院的負氣壓設施，特別是第五波疫情期間可見，醫護人手及病床不足，大量長者無法入院，情況並不理想。