鬼王溝女課程涉誤導營銷　被告辯稱是KOL　大把人為睹其風采課金

自稱「鬼王」的男網紅涉在於Youtube開設頻道自稱鑽研「觀女術」，開班教授結識女性技巧，被指以「換裝費」等為，由向學員索逾54萬元案，今（15日）在東區法院續審，控辯雙方作進行結案陳詞。「鬼王」親身陳詞，強調他是KOL(Key Opinion Leader)而非控方指他他的非商戶，又稱他也沒有提供課程亦沒明確課程，但有大把人為睹其鬼王風采而課金。裁判官把案押後至6月15日裁決。



被告周柏賢，33歲，報稱導師，否認兩項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，指他於2022年1月26日及2月15日，向兩名事主以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即兩人就約會課程提供3.82萬或7.6萬元後，再要他份繳付10萬或33萬元購買飾物及衣服等，否則不容許二人繼續上堂。被告被裁定表證成立後不自辯，亦不傳召辯方證人。

被告周柏賢自稱是KOL，又指大把人為睹其風采課金。(朱棨新攝)

控方指課程未提及有置裝費等

控方今作結案陳詞，指被告在案中屬商戶，兩名事主是消費者，被告向兩名事主是作出商業行為。案中證據顯示，被告稱只要作一次性付款，便可獲為期一年真人特訓，但未有提及「置裝費」、買錶等。此外，課程涉及的重要資料，被告亦沒有告知事主，或以難以理解方式提供。如鄭姓事主支付課程費用時，不知道需再支付「置裝費」。事主供稱，若他取得該些相關重要資料，便不會作出涉案的決定。

被告稱是KOL而非商戶

沒有律師代表的被告親自作陳詞，他指控方證據非常薄弱，強詞奪理，斷章取義，又指兩名事主蓄意瞞隱，並不誠實。他又自己是KOL（Key Opinion Leader），並非控方所指的商戶。他提供的並非課程，亦沒明確課程，但指「大把人」為睹其鬼王風采，及與鬼王互動，願意課金。他更反問網上「賣相」的女子，亦有不少人購買，是否該些女子亦屬「商戶」？若相中女子漂亮，但「真人咁豬」，是否違反《商品說明條例》，裁判官提醒被告應集中其案件。

被告否認控方所指「事主不買錶，無堂上」的說法，又指他曾著兩名事主上課，甚至上課時逾時。

案件編號：ESCC502/2023