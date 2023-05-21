搶人才｜指流失較多中層員工　梁兆基：港人要有心胸接受內地專才

本港勞動力下降，香港總商會總裁梁兆基今日（21日）表示，香港旅遊業和服務業恢復得不錯，但與疫情前仍有距離，其中以出口情況較令人擔憂。他又提到，近年本港流失較多中層員工，對企業營運帶來很大影響，即使政府有輸入人才計劃，亦有其他國家競爭，若要大量人才來港長期居留，內地人才是很自然的選擇，認為港人要有心胸接受內地專才來港，以解決本地人力問題。



香港總商會總裁梁兆基。（資料圖片）

長遠需要依賴服務出口和數碼貿易 尋求經濟新增長

梁兆基在商台節目《政好星期天》表示，全年經濟表現當中，出口情況較令人擔憂，美國因為加息經濟下滑，歐洲受戰事影響，經濟仍沒有起色，同時中國經濟動力亦有減慢趨勢。梁兆基指香港長遠需要依賴服務出口和數碼貿易，尋求經濟新增長，並在亞洲板塊中找到角色，才能維持國際貿易中心地位。



他續說，全球東西陣營繼續撕裂，令供應鏈重新配置，雖然疫情阻慢了部分重新配置的進度，但長遠全球化將漸漸變成區域化，令生產成本上升，繼而抑制需求，美國加息對投資亦有影響，預料會令全球貨流量減少。

特區政府致力「搶人才」來港。（資料圖片）

搶人才不是只提高工資要有配套

梁兆基又表示，若要吸引人才，政府必須在住屋和升學兩大方面提供配套。 梁兆基指，本港已接近全民就業，勞動力不足非工資不夠吸引，若僅提高工資搶人，只會形成惡性循環。他指不少企業大力投資數碼化，但部分職位無法取代人手，不能完全解決問題。