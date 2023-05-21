每年300個「低分」肺癌晚期不獲藥費資助　病人團體促請公平分配

撰文：洪芷菁
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肺癌為香港最常見及最致命的癌症，大部分病人被診斷患肺癌時已到晚期而無從做手術。八年前推出「免疫治療」 ，成為晚期肺癌病人痊癒的新希望，然而公帑資助這群病人上，只有「PD-L1蛋白水平」高的患者獲資助，水平低的「低分」患者則自行承擔高昂的藥費，可謂「同病同藥不同命」。
今日（21日）有病人團體指每年有約300個「低分」患者，當中有基層人士無法負擔藥費，故促請政府公平分配藥物資助，不論「高分」或「低分」患者都應享有平等醫治機會，呼籲有關當局放寬資助標準，令幾分之差被拒諸門外的患者，不致失去治療、存活的機會。

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臨床腫瘤科專科醫生李浩勳今日出席記者會表示，不論「高分」或「低分」患者，他們同時接受化療及「免疫治療」都有生存獲益，其生存率都比只接受化療的人較高。差別在於，「低分」患者的生存獲益程度較「高分」患者的為低。簡單而言，「PD-L1蛋白」水平越高，治療效果越佳。

他解釋，「PD-L1 蛋白水平」計分方法是透過取病人肺癌組織做測試，在顯微鏡下檢視當中有多少百分比的癌細胞對PD-L1免疫組化測試呈陽性反應，從而計算PD-L1表達水平的百分比，若PD-L1蛋白百分比高於50%為高分，1-49%則為低分。

「低分」患者人數較「高分」者多

他補充指，根據過往國際研究，分布於亞洲、北美洲及歐洲等地的作為研究對象的肺癌患者當中，「高分」患者佔總人數約二至三成，「低分」患者則佔約三至四成，較「高分」患者多。

現年68 ，屬於「高分」患者的陳子輝深知基層難以負荷沉重藥費之苦，險些要放棄治療。曾做過10年煙廠和10年噴油工作的他，不幸於6年前突然發病，確診時已是肺癌第4期。

陳先生表示，當時免疫治療完全未有資助 ，當時他身為保安，每月只有1.5萬元的收入，卻要負擔每月6萬元左右的治療費，只能靠兩個女兒及其他親人幫忙，才得以開始療程。

然而治療之路用到40 針，已山窮水盡，正打算放棄。適逢當時政府宣布將「免疫治療」關愛基金資助提供予「高分蛋白水平」患者，他獲得全額資助，因此可繼續療程，完成餘下的30多針。現時情況穩定，只需定期複診，更重投職場。陳先生亦希望「低分」患者可盡快盼到資助的曙光。

團體促放寬資助標準

病人組織「同路人同盟」爭取平等醫治機會，秘書陳偉傑希望政府可盡快將「免疫治療」的資助擴展至所有適合的晚期肺癌病人（具PD-L1蛋白水平） ，給他們一個公平而有效的治療機會。」他慨嘆，每年約 300 個「低分」的晚期肺癌病人當中，有些住公屋或劏房，可能連一兩針的錢也沒法籌到，家人只能做好心理準備。「同路人同盟」呼籲，有關當局可放寬資助標準、令「幾分之差」被拒諸門外的患者，不致失去治療、存活、享受生命的機會。

立法會議員葛珮帆引用其他不同地區，如新加坡、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及英國等，早已將免疫治療資助，全面推展至所有具 PD-L1蛋白反應的晚期肺癌病人。因此，她促請政府勿讓本港落後於其他的醫療體系。她表示：「好多地方都冇（計）分，總之醫到就醫，唔會用高、低分去分開病人，邊啲應該醫先，邊啲唔應該醫，邊啲應該資助醫。」

她亦建議，不能單一地去統計有多少種藥物已被納入資助，應該針對每一群組的病人的「精準需要」，更有效地配對資源、使病人獲得更精準治療，達致「精準扶貧」的效果。

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