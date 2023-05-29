聽障男生涉襲警案重審　裁判官拒納招認口供　裁男生罪名不成立

聽障男生涉嫌在2019年一示威活動中襲警，他曾被裁定罪成，並被判入更生中心。他後來上訴得直，案件發還重審，並在東區法院再進行審訊，男生指他受警方誤導下才作招認，且他當時無示威者裝備及武器，有可能只是無辜被捲入事件。裁判官鄧少雄聽取證供後，認為無法在毫無合理疑點下接納其呈堂證供，今午(29日)裁定男生襲警罪不成立。



被告羅鎮傑（23歲，學生）被控一項襲警罪，指他於 2019 年 9 月 15 日在港鐵銅鑼灣站 C 出口外，襲擊前高級警司區永樑。羅於2020 年 12 月被裁定罪成，被判入更生中心，他於2021 年 9 月上訴徥直，案件發還重審。控方案情指，羅當時搶警司手上的胡椒噴務。

被告羅鎮傑在東區法院重審被裁定罪名不成立。

羅有聽障無法致電母親

辯方律師在重審時反對將被告的招認口供呈堂，指負責調查的警員曾稱會安排羅致電其母，但羅是聽障人士，無法打電話，只能用視像電話，認為警員說法不可信。裁判官最後拒絕讓招認口供呈堂。

2019年9月15日在銅鑼灣站外有人群聚集。(詳看下圖)

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現場人士眾多或被在示威群眾當中

辯方陳辭時指，事發時現場人士眾多，不少無心參與示威的人，亦有機會被夾雜在警員及示威者之間。羅當時沒有示威者裝備，亦無攻擊性武器，認為羅有可能無辜地捲入事件，本案只是意外。

裁判官在裁決時指，控方指控羅搶警司的胡椒噴霧，又指羅招認時說「打警察」。鄧官認為「襲擊」在不懂法律的人而言，不易認清其複雜定義，若羅當時是搶噴霧，應不會說成打警察；此外，現場片段錄到一名不知名警員說：「我同阿sir對埋故仔先。」鄧官指不論該警員是否輕率才說這樣的話，但在當時的環境作這樣的用詞卻令人不安，最後裁定羅罪名不成立。

ESCC2106/2022