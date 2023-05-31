女子馬路「倒瀉」安全套被指水貨客　情趣店：通關後增內地客光顧

網上昨日（30日）瘋傳幾張照片，一名女子拖篋帶袋在銅鑼灣鬧市，橫過崇光對出軒尼詩道時，放在袋內的安全套散滿電車路，途人紛紛上前幫忙執拾，後續網上照片亦發現該名女子行李篋及大袋內全部都是安全套，網民紛紛猜度是否水貨客掃貨。



儘管未知照片主角是否內地客或水貨客，但有銅鑼灣情趣用品店負責人接受訪問時透露，自香港開關後，光顧的內地及外國遊客確有增加；又稱內地同類店舖相對較隱蔽、款式較少，銷售方式像便利店，即「冇人會介紹、買咩就去畀錢，呢邊會介紹」。客人或來自五湖四海，負責人笑言他們大部份都有一共通點：「無論大陸客又好、其他國家、本地人，其實有一批客都會怕怕醜醜，會諗諗下先入嚟。」



料「倒瀉」安全套之女子從藥妝店入貨

自香港與內地通關後，不時會見到有遊客大手「掃貨」，帶動本地零售行業復甦。昨日該張女子在銅鑼灣鬧市跌一大袋安全套照片，引起網民熱議，懷疑是走水貨遊客，因有指香港的安全套質素有保證。

位於銅鑼灣的情趣用品店「Pleasure Point 喜穴」負責人王先生表示，兩地通關後光顧該店的遊客確有增多，但只是些微增加，並非如「掃貨」般，「可能會執兩件，好少一大箱」，料事主有可能是藥妝店入貨等。

王先生表示，香港情趣用品店一般能給內地客一種「煥然一新」感覺，因內地相關店舖通常相對較為隱蔽、款式較少，他形容如便利店般，「冇人會介紹，買咩自己畀錢、簡單少少，呢邊就會有介紹、有唔同嘢，貨品好多元，新種類較多，例如一啲新款condom（安全套）。」

網上瘋傳幾張照片，一名女子拖篋帶袋在銅鑼灣鬧市，在崇光對出軒尼詩道電車路「倒瀉」安全套，途人紛紛上前幫忙執拾。（網上圖片）

日本產貨品較暢銷 料遊客信得過香港商品質素

王先生續指，剛通關時未見影響，需要一段時間才看到變化，但陸續亦留意到光顧的遊客增多，不論是內地還是外國遊客都有。他稱遊客對價錢的敏感度不高，比起價錢更希望在香港購買有品質品證產品，且香港款色更多，公司網羅不同國家的產品，當中以日本產貨品較暢銷，「因為香港冇稅，一來可能比較平、二來選擇多啲，三來可能都好信得過香港商品質素。」

王先生又說，雖陸續看到內地遊客光顧，「但你話多咗好多又唔係，因為佢哋嚟香港未必第一下諗到我哋行業產品，但都有啲嘅。」他稱遊客一般願意花更多錢買較貴的產品，「可能一場嚟到，想要嘅一次過買哂佢啦。」他亦笑言無論客人從何來，都有些共通點，「無論大陸客又好、其他國家、本地人，其實有一批客都會怕怕醜醜，會諗諗下先入嚟，都無關國籍事。」

「喜穴」創辦人王先生表示，疫情期間亦曾經歷難捱日子，但隨市民適應疫情下生活後，陸續回復消費。（夏家朗攝）

疫情期間開分店 經歷過難捱日子

「喜穴」4年前在旺角開店，其後又在銅鑼灣開設分店，疫情前開業、疫情期間更擴張，看似「順風順水」。但王先生說，曾與不少零售行業一樣經歷一段難捱的日子，「我哋都經歷過要關舖、大消毒，甚至有員工感染……消費信心當然有影響，但之後大家適應咗新挑戰後，發現慢慢都係要生活落去，自己想要嘅、需要嘅都係要做同購買，我哋都算好彩，多謝香港人支持，我都好感恩。」