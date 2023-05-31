酒吧行動被認出　臥底警遭禁錮圍毆　6男遭判囚40個月

便衣警到酒吧作臥底行動時被中學同學認出，遭酒吧內的人包括職員及顧客，禁錮超過40分鐘。期間便衣警被拳打腳踢，有人更提意要他體驗「被搜身的滋味」，脫光其衣服及和拍下祼照。酒吧負責人要便衣警答應當沒有來過，才准他離開。曾施襲的6名男子承認非法禁錮及傷人兩罪，法官今（31日）在區域法院判刑時指，事主因被懷疑正執行職務，而遭襲擊和凌辱，當時孤立無援，更被拍下祼照，而各被告則是公然挑戰警方執法。法官經考慮後，判各被告監禁40個月。



6名被告：蔡浩寅（24歲，DJ）、李偉軍（28歲，酒吧負責人)、麥偉樂（29歲，侍應）、江唐希（26歲，地盤工）、胡家俊（27歲，運輸工）及鮑俊鏗（23歲，無業），承認於2021年12月19日，在尖沙咀赫德道11號地庫喜點酒吧，非法禁錮一名警員。胡另承認同日同地襲擊該警員致他受嚴重傷害。

法官指事主案發時孤立無援 部份被告仇視警員

在判刑時，法官接納各被告沒有計劃犯案，但亦指事主因被懷疑正執行職務，所以被襲擊和凌辱，當時他孤立無援。雖然各人沒有使用武器，但法官指赤手空拳亦可造成嚴重傷害。同時，事主被拍下祼照，或會遭發放。法官形容，事主的驚恐可想而知。而事主到醫院診治時，發現他一條肋骨骨折，他事後亦證實患有創傷後遺症。

法官又指，部份被告更是仇視警員，而事主的身份令他更危險。法官形容，各被告是公然挑戰警方執法，有意妨礙司法公正，李偉軍著事主當作從來沒有來過，更是嚴重的加刑因素。

法官續指，蔡浩寅在案中是始作俑者，又指各被告本身可以離開，但他們目睹事件，仍參與其中。法官因各被告認罪，判刑作出扣減，就非法禁錮罪判囚40個月，胡另承認襲擊的控罪則判囚16個月，胡的兩罪同期執行，因此所有被告的刑期同為40個月。

有被告建議「體驗被警察搜身的滋味」

案情指，事主案發當日凌晨4時許，喬裝顧客到涉案酒吧收集情報。他準備離開，蔡浩寅認出事主是其中學同學，稱：「你條死差佬。」事主否認到來執法，蔡大叫：「依度有差佬！」事主隨即被逾10人包圍，遭人拉扯和襲擊。事主曾衝到後門，但遭麥偉樂阻擋，在場的鮑俊鏗並說：「我最憎差佬！」事主要求離開不果，鮑更說要「慢慢玩」。之後事主坐在沙發上被10人圍毆，他拒絕交出身份證及手機，遭胡家俊拳打眼睛。

事主交出財物後，江唐希建議讓事主「體驗被警察搜身的滋味」。隨後，李偉軍和胡帶事主到一房內。事主按要求，脫去衣服及將個人財物放在桌上。李曾掌摑事主兩次著他動作快些，又查看其手機，而胡則向拍照。兩人亦問及事主所屬隊伍，和到酒吧目的等。約10分鐘後，房外有人著事主穿回衣服，李稱他只是「搵食」，叫事主不要「搞」他的酒吧。事件持續約40分鐘後，事主才獲准離開。

案件編號：DCCC 731/2022