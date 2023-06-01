小一派位｜82%獲派首三志願　滿意率逾九成　6.7郵遞或短訊知結果

近日有多間小學面臨「殺校」風波，令小一派位備受關注。教育局今日（1日）宣布，今年共有16,688名學童獲派首三志願學校，佔整體逾80%，連同自行分配學位的數目，整體滿意率為91.2%，較去年的88.8%稍稍微升。當局指，將於下周三至四(6月7日及8日)以郵遞、短訊等方式通知家長小一派位結果，並提醒家長6月13或14日，根據當局，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。



▼5月20日 溥仁小學家長學生及校友向蔡若蓮請願▼



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教育局表示，本年度共有20,355名兒童參加小一統一派位，共有16,688名學童獲派首三志願學校，佔整體約82%。當局指連，連同自行分配學位的兒童數目合計，整體滿意率為91.2%。

當局提醒，曾於2月5日或之前，為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於下周三至周四，收到由「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。倘若家長在下周五仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月10至11日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。

▼2020年小一派位情況▼



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另外，當局亦會在下周三，以電話短訊通知家長學童派位結果，家長可留意其在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼；已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，亦可於下周三早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長，在6月13日或14日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續，家長須依照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。若家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月15日上午9時至中午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。

另外，當局已為身處內地或海外的申請兒童家長作出特別安排，讓他們可在指定的註冊日期透過授權代表向獲派學校辦理入學註冊手續。教育局已通知所有相關申請學童的家長有關特別安排。

小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，不受學校網限制，家長可選擇不超過三所在任何學校網的學校，餘下90%的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,284人，獲派乙部學額的佔18,071人。