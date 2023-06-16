全港首架H175直升機模擬器　直升機牌照考核無需再赴法國

政府飛行服務隊（GFS）於今日（16日）舉辦發布會，展示全港首架H175型直升機模擬飛行訓練器及模擬飛行訓練中心。當局表示日後直升機機組人員會在本港完成飛行訓練和牌照考核，無需再赴法國，節省往來外地的時間和提升培訓效率。



+ 3

本港首部特別訂製空中巴士H175直升機模擬飛行訓練器於去年（2022年）9月運港組裝，耗資1.16億元。機艙配置高解像度香港地理信息和視像數據、六個自由度全方位移動、三軸震動裝置、模擬聲效系統等；並於去年年末獲得香港民航處及歐洲航空安全局批核，授予直升機模擬器「D等級」最高等級資格，投入使用至今已完成超過2,000小時的飛行訓練和考核。

模擬器1:1精準仿製現用駕駛機艙

政府飛行服務隊總監胡偉雄表示，引入直升機模擬器後，機師面對日益提升的飛行安全標準、技術操作要求等，可獲得與時並進的培訓，提高服務質素及保障飛行安全。相比以往飛機師在法國駕駛普通直升機型號進行牌照考核和訓練，H175飛行模擬器是根據現時政府飛行服務隊改裝的直升機型號，1:1防製行動直升機機艙，同時配置先進後備系統和故障安全設備，加上有飛行隊隊內的考官實時監察，相信有助提升整體培訓水準。

+ 3

模擬實際飛行問題 提升機師應變能力

政府飛行服務隊高級機師（直升機標準）廖嘉俊說明，H175直升機模擬器能模擬在實體直升機出現的突發情況或機件故障問題，例如惡劣天氣、引擎失火、尾螺旋槳失靈等，從而訓練機師處理複雜情況的能力，為他們累積實戰經驗。同時，在直升機模擬器進行訓練，可騰出行動直升機以執行日常職務，亦能滅少直升機損耗及燃油使用，減輕機組人員的維護工作。

飛行訓練從「被動式」轉為「主動式」

胡偉雄指，以往飛行員平均每年進行6次於行動直升機的飛行考核任務，但現在可透過直升機模擬器，為新加入的飛行員和現職人員安排更頻密的訓練和考核，提升機師的飛行技術和應變能力。胡偉雄述，以往培訓一位夜間服務飛行員需要7-8年時間，但現時可節省至1年時間，有助飛行員更快投入前線工作。他重申，雖然縮短訓練時間，但訓練水準不降反升。

胡偉雄說：「訓練最重要嘅環節係檢討執行任務嘅情況」，在訓練中心的課室亦有回放系統，可供機師完成飛行訓練後重溫，更方便他們自我檢討及改善不足。

飛行服務隊指，H175直升機模擬飛行訓練器是根據最新的安全設計標準製作，根據現時的運作情況和資源投入，預計可使用超過20年。若將來需更換更高等級的直升機機種，則再考慮模擬器的更替。當局亦表示，鑑於目前航空業逐步復甦，飛行服務隊正積極招募人才，歡迎有志願的人士加入。