夫婦投政府工程邀友扮員工湊人頭　雖中標但虧本　認欺詐判緩刑

經營科技公司的夫婦，欲投標香港郵政一個420萬的網上購物平台項目，但執行團隊人數不乎要求，遭邀大學校友及向其他公司「借人」，終湊夠人數，並訛稱團隊過去曾一同製作項目，並一同出席簡介會作介紹，終投得項目，惟最終延期完成被罰款。廉政公署經調查後發現，該公司報稱的資歷及經驗均有虛假之嫌，夫婦二人今（23日）在區域法院承認以欺騙手段取得金錢利益等罪。法官下午判時指，兩被告2018年被捕後仍履行合約，且在虧損下完成，基於案件的特殊情況，判女被告入獄8個月，男被告則入獄6個月，兩人均准緩刑2年。



兩被告虧本完成合約

法官判刑時引述求情指，兩名被告於2004年結婚，育有兩名仍在求學的兒子。他們以欺騙手段取得合約實屬嚴重，考慮到香港郵政在事件中沒有實際損失。相反，兩名被告雖於2018年12月被捕，仍有繼續項目，他們並有額外增聘人手，包括聘4名內地員工以符合香港郵政欲打入內地市場的新要求，兩人最終在項目虧損下完成。

女被告周靄儀（48歲），及男被告張健恒（47歲），被控兩項以欺騙手段取得金錢利益，張承認兩項控罪，周則認一罪。

女被告周靄儀（48歲），及男被告張健恒（47歲），被控兩項以欺騙手段取得金錢利益，周承認兩項控罪，張則認一罪。

涉案公司專為客戶建立網上平台

案情指，涉案的泰美商業科技有限公司，是一間專門替客戶建立網上平台及系統的公司。周是泰美的股東及行政總裁，亦曾任董事，張於2017年任公司的營運總監，2018年辭職。

投資項目團隊需要有成員6人

香港郵政於2016年展開「重建網上購物平台項目」，並以投標方式甄選承辦商，預算為500萬元，招標規格規定，投標者的團隊，應最少包含一名項目經理、兩名系統分析員及三名程式分析員，並必須在資訊科技相關項目的資歷及經驗符合要求。

邀請大學校友充當程式分析員

在截標前三天，周聯絡其大學校友劉漢君，稱她正競投一個需要六個「人頭」的項目，但她的團隊只有5個，劉知道他不會參與該項目，仍答應幫周「湊人頭」。泰美提交的技術建議中，劉被指是團隊的程式分析員，曾為泰美處理一個名為「I-Vision Eyeglasses Company Limited」的項目，但劉其實未有受僱於泰美，亦無參與過該項目。

再向另公司借多兩人

此外，泰美當時的高級市場主任蔡俊傑，亦發電郵向NC Services Limited 「借人」，並獲借出兩名職員鄭紹棟和周榮康。被告張健恒與該兩人在泰美提交的技術建議中，分別被指為執行團隊的項目經理、系統分析員和程式分析員，其中在經驗部份，亦指張曾處理I-Vision 項目。

泰美亦在簡介投影片中，訛稱鄭曾處理I-vision項目，又曾電郵回覆香港郵政指鄭一直是泰美的全職僱員等。

劉有在會上作簡布並獲1800元報酬

2017年8月，泰美出庭簡介會時，借來的「人頭」，包括：劉漢君、鄭紹棟及周榮康，有與兩名被告一同出席。劉接照被告指示作出簡報，並獲泰美給予1800元報酬。泰美最終獲得合約，總額為港幣420萬。惟項目最終需延期完成，泰美根據合約條款，須付罰款逾253萬元等。

政府網頁指形容屬成功案例

政府資訊科技總監辦公室，在2020年 5月5日於網上公布泰美參與該項目，並形容是「政府項目成功案例」。

控方指，假如香港郵政知道泰美的團隊及資歷和經驗的資料屬虛假，不會把該項目判給泰美。

案件編號：DCCC 1136/ 2021