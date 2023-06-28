巴裔青年涉殺同鄉　警員接報到場調查　被告只回應兩聲：Upstair

巴裔青年疑因爭用洗衣機與同鄉爭執並把對方殺死案今（28日）在高等法院續審。曾到事發地點調查的警員供稱，當日接報到雜貨店調查時，曾問被告發生何事，被告只回應：「Upstair! Upstair!」警員遂派隊員上樓查看，並無發現。他們再追問下，經雜貨店老闆翻譯，被告指稱死者曾拿刀欲襲擊他時跌倒，被告便拾起刀亂斬死者至他失去反應。被告又透露事後無回單位，並到尖沙咀清真寺過了一夜。



巴基斯坦裔被告MUNIR Muhammad（23歲），報稱散工，被控於2020年8月30日在上深水埗新南風大廈內，謀殺男子AZAM Ahsan。

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警查問被告回應Upstair

警員程潤龍（音譯）供稱，被告於2020年8月31日下午一時許到達涉案雜貨店後，該店的老闆表示被告自稱打了人，叫他代為報警。警員接報到場調查，並嘗試與被告交流，被告沒有回應，僅兩度稱：「Upstair！Upstair！」警員透過老闆再問被告，老闆用英文表示被告指傷者在樓上。

隊員初次上樓未有發現

程便叫隊員到樓上查看，隊員回來稱沒有見到任何傷者。他們便帶被告一同到樓上的閣樓，並用被告身上的鎖匙開門，發現單位內有3間鎖上的獨立房間，沒有被搜掠的痕跡。警員亦有到被告的房間搜查，未發現任何可疑物品。

被告稱刀傷鄰居後到清真寺過夜

他們之後透過老闆翻譯，得知被告在3號房獨居，與住在1號房的死者為鄰。當日兩人曾因使用洗衣機發生爭執。被告指死者從房間取出一把刀出想襲擊他，惟死者在糾纏間跌倒，刀跌在一旁。被告便拾起刀，向地上的死者亂斬，直到死者沒有反應。被告之後將死者拖入其所住的1號房，並用房內衣物清理現場，再將房間鎖上。被告又將鎖匙、衣服及兇刀等棄置在垃圾房。被告又稱，他當晚沒有回家，而是去了尖沙咀的清真寺，翌日下午再到雜貨店找老闆幫忙報警。

程用手在頸橫劃一下再問被告

程稱他聽取事發經過後，用手在頸部打橫劃了一下並問被告：「dead?」被告回應死者已死。程又指他留意到被告右手尾指及左手手背有傷痕，但被告稱不用看醫生。

爆門後發現死者屍體

警員之後爆門進入死者房間，發現牆上的風扇著開著，窗戶及窗簾均被關上。房間中間有一張被卷著一些東西，腳部外露。警員見狀上前打開，發現死者在被內面向天花板平躺，頭部被黑色長褲包裹。救護員檢查傷勢，發現死者右邊面到右耳有4至5條刀傷，右邊腹部、背部、雙手手腕、右膝均有刀傷。警員最後以謀殺罪名拘捕被告。

案件編號：WKCC2958/2020