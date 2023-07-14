衝搫立法會｜被指用明星身份鼓舞示威者　王宗堯自言未能影響人

立法會大樓在2019年七一遭大批示威者闖入並大肆破壞，藝人王宗堯等多人被認出曾在現場出現，被控暴動罪名。王否認指控，今早(14日)出庭自辯後，下午接受接控方盤問時，被質疑他為不知名記者送上充電器而「周圍撲」，問王此舉乃樂於助人？王同意說法，但亦認此舉愚蠢，為想記者可延續報道，無太介懷自己安全。控方卻指王是明星，他在現場出現可鼓勵現場示威者的行為，並吸引更多人參與反修例運動，王卻稱他只是一個演員，政治上有不同想法，他未能代表或影響他人。



此外，藝人黃耀明今午亦有到庭旁聽，並一直聽到聆訊結束才離開，他散庭後有與王宗堯擁抱。



黃耀明今午到庭旁聽王宗堯自辯，散庭後並有與王擁抱。（資料圖片）

王今早自辯時稱，2019年7月1日中午他有參與遊行，後來知悉有記者需要插座式充電器，傍晚進入立法會大樓想把充電器帶給記者，但稱他在議事廳逗留不足27秒。

控方質疑王連那位記者需要充電器也不知

控方質疑王沒有直接收到特定記者的求助，只憑簡單訊息指有記者需要充電器，便「周圍撲」，形容他「唔知為乜」。王解釋他經常幫助身邊的人，控方反問：「樂於助人？」王同意說法。

王稱憑直覺進入會議廳

控方即追問稱，王當時無明確尋找目標，即使他要找記者，也不一定要親自進入會議廳，王同意當時未為意附近有記者。控方再指王當時大可將充電器交給任何一個記者，但王卻選擇「深入虎穴」，進入會議廳的核心位置。王解釋當時看到相關報道，顯示記者都在會議廳，他憑直覺「二話不說」便進入會議廳並將充電器交給記者後離開。

被告王宗堯稱他想為記者送上充電器，是希望報道能夠繼續。(劉安琪攝)

為助記者延續報道沒介意自身安全

控方又指，王明知警方不久後會到立法會清場，但仍選擇到場交充電器，有否想過會被視為示威者。王稱他的初衷是將充電器給記者，令他們可以延續報道，沒太介意自身安全。他又稱知道其舉動「好愚蠢」，但當時的想法十分純粹。

只是演員未能代表或影響他人

王又稱，他知道自己是公眾人物，參與遊行會獲廣泛報道，但重申他是以市民身份參與，沒有充當召集者或帶隊角色。控方指他的出現能鼓舞現場示威者，王稱他只是一個演員，在政治上有不同的想法，他未能代表或影響他人。

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)

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質疑王想用其明星身份吸引人參與運動

控方聞言續問王是否一名「黃絲」，王稱他只是一名支持和平、理性、非暴力地表達訴求的人。控方再指王是一個有份量的明星，他的參與能引起更多人參與反修例運動，王說：「香港人各自有諗法而行出嚟。」

王稱他有拒絕記者採訪

控方最後指出，王當日現身立法會是為了支持現場示威者，明知被拍攝可起鼓勵現場示威者的行為，王即反駁稱他當時有拒絕記者採訪。控方續問王理應有不少記者朋友，他只需打一個電話，便可叫對方轉交充電器。王稱指他認識的都是娛樂記者，但同意他可找娛樂記者幫再聯絡其他新聞記者。

控方對受審6名被告的主要指控。(詳看下圖)

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6名被告：黃家豪（20歲，城大編委會記者）、何俊諺（21歲，運輸工人）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（42歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。他們同被控暴動罪。林另被控刑事損壞罪；餘下5人亦被控違反《立法會(權力及特權)條例》，其中王及吳已承認此罪。

案件編號：DCCC 606-610、1069/2020, DCCC 259/2021