文錦渡│明早7時恢復北上客車通關　包括跨境私家車、巴士及出租車

港通關口岸之一的文錦渡，本月9日晚突然出現地面沉降，須暫停客貨車北上及旅客南北通關。深圳市人民政府口岸辦公室今（18日）日指經奮力搶修，專業機構全面安全評估，現定於7月19日上午7時起恢復入境方向客車通關業務（含小車及大客車），入境方向貨車通關業務恢復時間另行公告。



香港運輸署表示，明早7時起，跨境客車、跨境出租車及跨境私家車將恢復行經文錦渡口岸出境前往深圳；跨境貨車就要繼續使用其他道路過境口岸出境前往深圳，而文錦渡跨境巴士服務的北行方向班次，會恢復行經文錦渡口岸出境，營辦商會張貼告示，通知乘客有關安排。

▼7月10日 文錦渡檢查站外拉起封鎖線▼



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深圳市人民政府口岸辦公室於7月9日證實，文錦渡口岸入境通關現場地面受沉降影響而地陷，為確保入境車輛安全，經省有關部門同意，暫停文錦渡口岸入境客、貨車通關業務。

貨車入境深圳未恢復 何時重啟待另行公告

根據深圳口岸辦公室今日約中午時份的最新通告，文錦渡經奮力搶修，及全面安全評估後，明日上午7時恢復入境方向客車通關業務，包括含小車及大客。不過，入境方向的貨車，則仍未能恢復，何時重啟有待另行公告。