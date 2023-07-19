電競選手出賽ID「敏感」遭停賽3年　文體旅局︰賽場不應政治宣示

香港電競選手林奇隆周日（16日）以「Eazy.D.L.光復」，參加「AESF亞運征途——DOTA 2」東亞賽區賽事，被大會取消資格，並被中國香港電競總會追加停賽三年，即9月舉行的杭州亞運亦無緣參賽。文化體育及旅遊局今（19日）表示，運動員不應在賽場上作出政治等宣示，因此支持總會處罰的決定。



香港電競選手林奇隆以「Eazy.D.L.光復」作為遊戲ID參賽，其後被大會取消資格。（網上圖片）

林奇隆因遊戲名稱含「敏感字眼」 遭電競總會加罰停賽三年

亞洲電子體育聯合會（AESF）舉辦的「AESF亞運征途——DOTA 2」東亞賽區中國對香港賽事周日（16日）在澳門舉行，香港選手林奇隆以「Eazy.D.L.光復」作為遊戲ID參賽，其後被大會取消資格。

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中國香港電競總會周一（17日）發表聲明指，林奇隆因其遊戲名稱中包含「敏感字眼」，而被取消資格，又指經過深入審議，決定對林奇隆作出懲處，即由即日起停賽三年至2026年7月16日，期間禁止參加任何總會遴選代表隊參與的賽事。換言之林奇隆除了被賽事組織取消資格外，更被總會追加停賽三年。

從賽事截圖中，可見「Eazy.D.L.光復」的ID。（網上圖片）

文體旅局︰支持總會判罰停賽的決定

文體旅局發言人今日表示，總會在周一曾開會討論事件，以及如何作出跟進，並在開會前知會當局。發言人又指，根據奧林匹克約章，運動員及各方均不應在體育比賽場上，作出政治、宗教或民族的宣示，故支持總會對涉事運動員判罰停賽的決定。