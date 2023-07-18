電競總會指港選手遊戲ID含「敏感」字眼　禁賽3年包括9月杭州亞運

「AESF亞運征途- Dota2」東亞賽區周日（16日）中國對香港賽事中，以「Eazy.D.L.光復」遊戲名稱參賽的香港電競選手林奇隆以「Eazy.D.L.光復」被大會取消資格，亦被禁止參加9月杭州亞運賽事。中國香港電競總會周一（17日）再發聲明指，就林奇隆因遊戲名稱中包含「敏感字眼」導致被取消參與亞運征途資格的嚴重後果，該會經過深入審議，決定對他作出懲處，即由即日起停賽三年至2026年7月16日，期間禁止該選手參加任何由該會遴選的電競代表隊參與的賽事



林奇隆以「Eazy.D.L.光復」作為遊戲ID參賽

亞洲電子體育聯合會（AESF）舉辦的「AESF亞運征途——DOTA 2」東亞賽區中國對香港賽事周日在澳門舉行，香港選手林奇隆以「Eazy.D.L.光復」作為遊戲ID參賽，之後被取消資格。

遭加罰停賽三年 中國香港電競總會：遊戲名稱含敏感字眼

中國香港電競總會在周一的聲明指，林奇隆因其遊戲名稱中包含敏感字眼，故被取消參與亞運征途資格。經過深入審議，總會亦決定加罰相關選手，由即日起停賽三年，即自2023年7月17日起至2026年7月16日，期間禁止該選手參加任何由本會遴選的電競代表隊參與的賽事。

另外，香港電競總會亦同時保留追究該選手違反選手合約的權利，「這項決定對該選手來說無疑是一項嚴厲的處罰，然而，我們認為這是必要的措施，以維護整個賽事的公平性和遵守競賽道德。」

香港電競總會亦再次強調，總會將始終堅守和支持公平競賽的原則。在國際賽事中，非競技因素和個人情緒應被排除在外，我們期望每位選手能夠理解並遵守這一原則，「作為電競運動員，代表著中國香港電競的形象，我們希望您能夠堅持奧林匹克運動精神，保持競爭的純粹性。」