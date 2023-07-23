數碼公司聘精神病復元人士　遺長期病僱主：他們工作與常人無異

早前一名精神病患者在商場殺害兩名女子，令患者再被標籤。精神病並非絕症，病人接受妥善治療及定期服藥，可與正常人一樣重投職場，貢獻社會。精神健康諮詢委員成員及數碼公司老闆劉融澤聘請8名精神復元人士，Terry及謝小姐是其中兩位，他們均為思覺失調康復者，成功在職場覓得「伯樂」，撇開標籤，投身社會。



劉融澤本患遺傳性糖尿病，長期需要打針吃藥，深明長期病患之苦，而且自己是信奉基督教。設立公司初期，已聘請傷殘人士，在2018年更聘用了一位患有亞氏保加症員工。他指一開始自己和同事不知道如何與他相處，雖然相處上需要耐性及空間，但工作能力較普通人優秀。後來，他聘請精神復元人士Terry及謝小姐，幫助他們投身職場。

思覺失調康復者入職四升主管

Terry表示，中五時轉讀毅進文憑一年期間，因讀書壓力大，被診斷患上思覺失調，需入院治療。出院後，未選擇繼續學業而投身職場，因服用精神藥物，其副作用會令人覺得疲倦。Terry在試藥階段，只有數小時是清醒，其餘時間都非常疲憊，只能睡覺。

經歷7至8年時間，才找到合適藥物，在試藥期間，只能任職飲食、運輸、凍肉切割等兼職。工作時無人教導，使他感到沒有方向及前途，「每一日返工放工」而轉工。從2019年入職劉融澤的公司，四年多已晉升為主管，帶領6至7個同事工作。劉融澤指Terry 「好多嘢肯去做、肯去問」，能夠勝任穩定處理3至4個項目。

另一位精神復元人士謝小姐，本為餐廳侍應，因工作壓力大而失眠，後被診斷為思覺失調，入院治療一年。康復後，曾任職包裝、文職工作，因工作內容「唔駛用腦」而失去工作熱情，自2022年轉職劉融澤的公司，由最初文件分類工作，及至現在可以懂得控制機器去印圖。

「跟project做，我唔係好鍾意啲刻板工作，咁每次都有啲唔一樣，咁我就keep到做嘢嗰份熱誠。」問及有否受近來傷人事件影響，她指可能受社會定型為「癡線」，但精神病有好多種，非每種都有暴力傾向。

僱主劉融澤：康復者甚少「跳槽」 為公司穩定人手

劉融澤指，聘請精神復元或殘疾人士流失率低，「請其他人，做一兩個月覺得份工好沉悶，就走」，因這些人士往往追求一份穩定工作，甚少「跳槽」，作為公司穩定人手，只是前期需要時間及耐性培訓他們，培訓後，他們的工作與常人無異，「可能加多少少照顧，咁佢哋就有出路㗎啦。」他盼望社會能放下有色眼鏡，接納這些「好幫手」。