少年用電筒照警　一度推翻非法集結罪　終院再裁罪成即入勞教中心

2019年《禁蒙面法》生效觸發多區示威，當時16歲少年涉於黃大仙用電筒照向行人天橋上的警員，原被裁非法集結罪成，判入勞教中心，及後上訴得直，撤銷定罪及判刑。律政司再提終極上訴，終審法院上月開庭聆訊後，今（25日）裁定律政司上訴得直，回復原本定罪及刑罰，並需即時進勞教中心服刑。



終院在判辭指，參與集結者不一定會作相同行為，故控方毋須證明被告有意干犯其他集結者的每一項行為。然而本案被告案發時必然知悉坐在附近的三人以強光照射警方，他選擇從其中一人手中接過電筒照向警方，已屬有意圖參與集結。



被告麥永華原被推翻定罪裁決，但在終院再被裁定罪成並須即時入勞教中心。

被告麥永華（20歲），原被控於2019年10月7日，在黃大仙新光中心外附近，連同他人參與非法集結罪被裁定罪成，判入勞教中心。他在2022年8月23日在高院上訴得直，並被撤銷定罪及刑罰。終審法院今裁定他恢有原有定罪及判刑。

必須考慮行為對公眾秩序的影響

終院5名法官在書面判辭指，原審裁判官莫子聰及處理上訴的高院法官張慧玲，兩人均採用過於狹窄的方法分析，只考慮麥與另外3人在樓梯上用強光照警員的行為，忽略了周遭的整體情況；此外，非法集結罪的目的，是要防止他人破壞社會安寧，法庭必須考慮個別行為對公眾秩序的影響，包括其他集結群眾在黃大仙廣場附近針對警方的各種行為。

控方毋須證明被告有意干犯每一行為

判辭又指，張官裁定麥上訴得直時，曾指麥案發時坐在對向警員照雷射光的男女附近，但無法肯定他必然與該對男女「共同行事」，亦不能排除他只是「貪玩」下用電筒照警方。但終院認為，張官看法有誤，因有意參與集結，並不等同有意參與集結者的個別行為，正如盧建民案所定下的原則，參與者不一定干犯相同行為。因此，控方毋須證明被告有意干犯其他集結者的每一項行為。

然而，麥知悉樓梯上另外3人用強光照向警員，他從其中一人手上接過電筒，並用以照向警方時，已經構成有意圖參與集結。

案件編號：FACC6/2023