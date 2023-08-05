訓練後安全套盒遺定翼機駕駛座　飛行服務隊：已訓示勸誡涉事機長

今日（5日）有報道指，政府飛行服務隊「挑戰者605」定翼機上月20日晚，當一男一女隊員完成訓練離開後，其他人員登機檢查時發現駕駛座有一盒安全套。飛行服務隊回應指，知悉事件後已召見相關人員，並由總監親自詢問事件，經了解後無證據證明有不恰當或影響飛行安全行為發生，事件源於有關機長處理私人物品時嚴重疏忽，但考慮到事件引起誤會及影響專業聲譽，已按機制跟進向該隊員發口頭訓示及勸誡信。



飛行服務隊挑戰者605。（資料圖片／張浩維攝）

總監親自詢問事件經過 沒證據證明任何違法或不恰當行為

《明報》今日報道接獲投訴指，飛行服務隊上月20日晚，一名男訓練機長與一名女副機師在「挑戰者605」定翼機訓練，兩人訓練後離開，一名技術員登機例行檢查時發現駕駛座有一盒安全套。

飛行服務隊回覆查詢稱，無收到有關事件投訴，但飛行服務隊對隊員個人行為及操守有非常高標準，得知事件後，管理層立即安排召見相關人員，並由總監胡偉雄親自詢問事件經過，經了解後認為沒有證據證明任何違法、不恰當或影響飛行安全的行為發生。

飛行服務隊：事件源於涉事機長處理私人物品時嚴重疏忽

飛行服務隊指，事件源於有關機長處理私人物品時嚴重疏忽引致。該隊稱，考慮到事件可能引起誤會並影響專業聲譽，已按機制跟進及向該隊員發出口頭訓示及勸誡信，嚴肅要求該隊員注意個人行為操守，避免影響部門聲譽。

向全體人員發通告 確保帶到機上個人物品與飛行任務相關

飛行服務隊續指，已向全體飛行人員發出內部通告，提醒機組人員小心檢查所有攜帶到機上的個人物品及器材，確保其與飛行任務相關。