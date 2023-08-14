批發商回收含致癌物處方藥物　部分曾供應醫管局、衞生署診所

衞生署表示，接獲持牌藥物批發商顯榮行有限公司通知，四款產品共四個批次含有可能令人類患癌的物質，同意該批發商從市面回收受影響的產品。



是次涉及的產品均為處方藥物，據顯榮行的資料，相關產品曾進口香港，其中受影響Apo-Acyclovir產品曾供應予衞生署診所、私家醫生和藥房，而受影響Apo-Amitriptyline藥片曾供應醫院管理局、私家醫院及出口至澳門。署方至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。



衞生署表示，同意顯榮行採取預防措施，從市面回收四款產品共四個批次，因相關產品含有雜質。其中受影響批次的Apo-Acyclovir產品含有高於可接受水平的雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），而受影響批次的Apo-Amitriptyline藥片含有N－亞硝基去甲替林（NNORT）。

基於實驗室測試結果，NDMA及NNORT均被列為可能令人類患癌的物質。作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。顯榮行已設立熱線電話（2541 5731）解答相關查詢。

衞生署指，上述產品均為處方藥物。Apo-Acyclovir產品含阿昔洛韋，用於治療因單純疱疹病毒或水痘帶狀疱疹病毒所引致的感染，而Apo-Amitriptyline藥片含阿米替林，用於治療抑鬱症。

根據顯榮行的資料，上述受影響批次產品曾進口香港，受影響Apo-Acyclovir產品曾供應予衞生署診所、私家醫生和藥房，而受影響Apo-Amitriptyline藥片曾供應醫院管理局、私家醫院及出口至澳門。

衞生署發言人表示，署方至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。如病人正在服用上述產品，不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。