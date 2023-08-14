貨車橫掃獅子山隧道光管｜張學友演唱會台上跌倒｜今日必看8分鐘

貨車橫掃獅子山隧道光管 後車保持距離逃過一劫

獅子山隧道今早有障礙物封路阻慢線，事發時車CAM流出。從車CAM片段可見，今日（14日）上午8時01分，一輛中型貨車沿獅子山隧道往九龍方向行駛，在管道內疑因載貨物太高，貨物掃毀隧道牆身頂部的燈，共13個燈光系統損毀。後方車輛及時停車，避免遭殃，獲網民讚揚「片主有料，唔跟貼」。

歌神張學友演唱會台上跌倒 未有走音顯功駕

張學友日前在馬來西亞舉辦演唱會時，被拍到在台上跌倒，一度傳出耳水不平衡而頭暈，情況令粉絲擔心。不過今日（14日）凌晨時分，張學友所屬公司環球唱片回應指：「請放心張生沒有在台上暈，只是平的舞台上滑倒，但立刻起身，並完成全部演唱會。」澄清學友身體狀況沒有問題。

百年歷史上環福德宮嚴重燒毀 神像搬走善信義務修繕

位於上環太平山街與水巷交界的福德宮，昨午（13日）近5時半發生火警，消防趕至，約10分鐘後將火救熄，火警中無人傷亡。現正調查起火原因。《香港01》今日（14日）再到福德宮視察，發現已面目全非，付之一炬。原本以紅色漆油寫上的「福德宮」牌匾，已不復往日，火舌已將牌匾完全燒至脫色。廟內牆身剝落，只餘焦黑一片。神壇被燒至破爛，至於神像已被負責人搬走，並委托師傅復修。

半世紀「新志記」將結業 老闆：港人上晒大陸

本港走出疫情，踏上復常之路，在港人熱熱鬧鬧北上消費同時，位於太子運動場道轉角的戰前唐樓，歷經半世紀的老字號「新志記海鮮飯店」，卻黯然宣布月底結業。

公屋輪候2年即首派畢業 23歲港女1原因極速上樓

公屋輪候動輒以5年以上計算，如能在短時間內獲派公屋單位畢業，可算相當幸運。有23歲港女於網上發文表示，她從審查資格到公屋首派，等了2年，成功獲派天水圍天澤邨高層單位，只稍事裝修就可於半個月內入伙，直指是「今年最好嘅生日禮物」。

大埔電子工程公司遭私家車撞玻璃門

大埔發生刑事毀壞案。凌晨近3時，據報一輛私家車，突然倒車撞入大埔普益街5號一間電子工程公司的地舖，車上男司機隨即棄車逃去；店舖的玻璃門及玻璃櫥窗被撞碎，而擺放在門外的兩部單車亦被撞毀。有途人目擊事件報警。警員接報到場，封鎖現場調查，正了解事件起因。案件列刑事毀壞，交由大埔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

八鄉私家車逆線避路障後撞壆 揭兩人涉藏毒被捕

八鄉發生藏毒案。凌晨1時許，據報一輛平治私家車，由凹頭迴旋處入錦田公路，往錦田市中心方向行駛，途至中石化油站對開時，警方交通部剛好在上址道路設立打擊醉駕路障，該車卻突然逆線，從出口位置左轉入中石化油站內。此時，由於交通警的隱形戰車停泊在油站內，以防有車輛轉入油站逃避截查，車上警員暗中留意該平治去向。

迪士尼酒店暑假入住率逾九成 增聘500人迎11月魔雪奇緣世界開幕

通關以後迎來第一個暑假，來港旅客大增，香港迪士尼樂園今日（14日）表示，暑假期間，園內三間酒店入住率均超過9成，雖然暫時未知入園人數有否回到疫情前水平，但對前景持「保守性樂觀」。加上魔雪奇緣世界預料於11月開幕，樂園期望再招聘約500名工作人員。