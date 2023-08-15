潤生堂售廯康王草本乳膏　未經註冊、無標示含類固醇　57歲女被捕

衞生署今日（15日）表示，早前接獲一宗由醫管局轉介的個案後，在荔枝角潤生堂(香港)中醫藥保健管理有限公司所購獲「廯康王草本乳膏」樣本作化驗，發現樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「特比萘芬」，而有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。



衞生署與警方今日到該處所展開行動，一名57歲女子涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥、以及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。衞生署指調查仍在進行，並呼籲已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。



潤生堂網站。（網上截圖）

衞生署今日（15日）表示，早前接獲一宗由醫管局轉介的個案後，在荔枝角潤生堂(香港)中醫藥保健管理有限公司所購獲「廯康王草本乳膏」樣本作化驗，發現樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「特比萘芬」，而有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

衞生署補充，相關樣本生產地為內地，過去五年僅接獲一宗個案。衞生署與警方今日到該處所展開行動。行動中，一名57歲女子涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕，並取走1730克藥膏進行調查。衞生署的調查仍在進行中。

衞生署呼籲已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。

涉事的「廯康王草本乳膏」。（政府新聞處提供）

「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「咪康唑」及「特比萘芬」用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。