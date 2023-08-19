海洋光譜號｜碼頭接駁巴士輪候暢通順　旅客反應正面：指示易理解

大郵輪海洋光譜號今早（19日）再抵達啟德郵輪碼頭，約有4500名旅客登岸。政府早前宣布加開兩條特別巴士路線，其中前往尖沙咀的免費巴士最受歡迎，高峰期有30至40人輪候，巴士每隔10分鐘一班，疏導人流暢順。碼頭的抵港大堂有不少職員舉牌指示交通安排，和解答旅客疑難。有旅客表示，現場交通指示清昕，容易理解，亦有人讚賞免費接駁巴士服務周到，毋須自己另行安排，相對其他地方更為方便。



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免費巴士往尖沙咀最受歡迎 每隔10分鐘一班 高峰時30至40人輪候

位於碼頭地下的抵港大堂出口，早上已有數位巴士職員舉牌，指示巴士線路資訊及派發單張給旅客；每個巴士站亦安排約三名或以上的巴士職員，為旅客指引方向及解答疑問。除了巴士，亦有旅客選擇免費穿梭巴士前往金鐘、旺角及西九龍。

各巴士站人流大致暢順，其中免費九巴巴士線路20R前往尖沙咀為較多郵輪旅客選擇，高峰時有約30至40人排隊等候，每班車時間大約為10分鐘一班。

旅客稱指示清晰 料花費數千港元

來自澳洲的女士Karrie表示目前所有安排妥善，她認為交通安排的指示非常容易理解，例如在哪裡乘車等，亦獲發有關巴士線路單張，工作人員亦樂於助人，不會容易迷路（we really won’t get lost.）她表示先前曾遊訪香港多次，今次計畫到旺角女人街等地方，再度享受這個城市，打算花費數千港元左右。

來自美國紐約的Susan表示，「Everything is great！」她獲發巴士資訊單張，感到迷惘時有職員解答疑問，故幫助很大。（sometimes it’s confusing so that’s was really helpful .）她表示，將會到港島、尖沙咀等地方，享受美食及消費。

來自馬來西亞的林先生表示，交通安排非常好，「如果是其他的地方的話我們自己安排，但是香港的話就免費安排給我們。」林先生準備乘坐免費穿梭巴士，前往旺角女人街，亦打算到中環等地方，不過暫沒有預算消費多少，「就是走走看看」。