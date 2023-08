海洋光譜號｜碼頭接駁巴士輪候暢通順　旅客反應正面：指示易理解

大郵輪海洋光譜號今早(19日)再抵達啟德郵輪碼頭,約有4500名旅客登岸。政府早前宣布加開兩條特別巴士路線,其中前往尖沙咀的免費巴士最受歡迎,高峰期有30至40人輪候,巴士每隔10分鐘一班,疏導人流暢順。碼頭的抵港大堂有不少職員舉牌指示交通安排,和解答旅客疑難。有旅客表示,現場交通指示清昕,容易理解,亦有人讚賞免費接駁巴士服務周到,毋須自己另行安排,相對其他地方更為方便。



免費巴士往尖沙咀最受歡迎 每隔10分鐘一班 高峰時30至40人輪候

位於碼頭地下的抵港大堂出口,早上已有數位巴士職員舉牌,指示巴士線路資訊及派發單張給旅客;每個巴士站亦安排約三名或以上的巴士職員,為旅客指引方向及解答疑問。除了巴士,亦有旅客選擇免費穿梭巴士前往金鐘、旺角及西九龍。

各巴士站人流大致暢順,其中免費九巴巴士線路20R前往尖沙咀為較多郵輪旅客選擇,高峰時有約30至40人排隊等候,每班車時間大約為10分鐘一班。

旅客稱指示清晰 料花費數千港元

來自澳洲的女士Karrie表示目前所有安排妥善,她認為交通安排的指示非常容易理解,例如在哪裡乘車等,亦獲發有關巴士線路單張,工作人員亦樂於助人,不會容易迷路(we really won’t get lost.)她表示先前曾遊訪香港多次,今次計畫到旺角女人街等地方,再度享受這個城市,打算花費數千港元左右。

來自美國紐約的Susan表示,「Everything is great!」她獲發巴士資訊單張,感到迷惘時有職員解答疑問,故幫助很大。(sometimes it’s confusing so that’s was really helpful .)她表示,將會到港島、尖沙咀等地方,享受美食及消費。

來自馬來西亞的林先生表示,交通安排非常好,「如果是其他的地方的話我們自己安排,但是香港的話就免費安排給我們。」林先生準備乘坐免費穿梭巴士,前往旺角女人街,亦打算到中環等地方,不過暫沒有預算消費多少,「就是走走看看」。