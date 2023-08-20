糖水道天橋｜屹立北角37年今拆卸　近三年荒廢　街坊：緩衞生問題

橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋，已有37年歷史，但由2020年四月大火後，就被政府關閉至今。終於在今（20日）清晨封閉英皇道近糖水道並展開拆卸工程，工程原本預計於上午8時完結，結果延遲至接近下午3時半完結。

有當區局民指，行人天橋存屹立多年，對其有感情，惟近年已不再使用，清拆能有效解決橋上的衞生問題。



居民對天橋有感情 停用後衍生衞生問題礙觀瞻

當區居民吳小姐指，行人天橋已興建多年，對其有感情，但對清拆不感可惜，因之前天橋的衞生問題影響美觀。她指，天橋大火之後一直存有衞生問題，例如，垃圾沒有清走以及露宿者雜物堆積引致臭味等。

她表示，衞生問題未有影響到附近居民，「唔經過其實唔覺，唔係大影響（對）居民，但係條橋唔係原本用途。」她又指，清拆工程的確有點遲執行，但明白區內有不同意見，例如，給空間予露宿者。

當區居民的李先生指，有人在橋餵飼白鴿令白鴿聚集，而白鴿的糞便造成衞生問題。（鄧宇詩攝）

街坊：拆後一勞永逸

同樣為當區居民的李先生指，早前已清拆天橋樓梯位，今日才清拆中間部分。他指，自有斑馬線以來，多數人行路面，甚少人使用天橋。他表示，有人在天橋餵飼，令白鴿聚集，而白鴿的糞便造成衞生問題。他又指，橋上早前亦有露宿者聚集，但經警方掃蕩後問題已解決。

被問到封路延長有否影響到今日出行時，他稱，「影響係有嘅，不過無緊要啦，佢做咗之後一勞永逸。」工程約於下午3時半結束，英皇道來回方向已重開。