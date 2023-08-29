民政專員歡送宴風波｜葉國謙：禁出席宴會礙工作　政府應釐訂指引

民政專員盛大餞別晚宴引來社會熱議，前任行政會議成員及前任立法會議員葉國謙今日（29日）在電台節目表示，他過往亦出席不少類似活動，認為地區專員離任後，一般並不會重返同一區工作，故當中不存在利益輸送，但專員離任可邀請到數百人出席，證明其工作能力，但認同事件引起市民的反響，民政專員本人和政府均要承擔責任，認為政府有必要檢討，並對同一類型的活動提供指引，惟若全面禁止地區專員出席宴會，將影響其未來作為區議會主席的職務。



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葉國謙早上在港台節目《千禧年代》表示，過往已參加過不少類似活動，涉及的民政專員事前定必知悉歡送晚會的舉行和規模，故社會上的反響，他本人和政府其他人士都需要就此負責，同時當局亦應要有深入檢討，「係咪一個浮誇？係咪一個浪費？係咪一個勞民傷財呢？我認為係要檢討下，係要作出對呢一類型活動嘅指引。」

他續指，區議會換屆選舉即將在年底舉行，新制度下，民政事務處的地區專員將會成為區議會主席，故釐清宴會或活動舉行情況的指引十分重要，惟「擺酒容易，請客難」，黃大仙民政專員的歡送宴，宴請43席、近500人，在一般「人走茶涼」的情況下，難言是「刷鞋文化」，但有如此多人出席歡出他，反映到其工作表現，而地區專員一般不會再重返同一區工作，當中並不涉及利益輸送。

葉國謙。（資料圖片）

𠵱家有個咁樣嘅活動，有500幾人出席，係反映出佢嘅地區工作，係受到地區尊重同肯定，對一個受歡迎官員喺咁情況下，受到咁多指責，我反而覺得未必係咁樣，反而應該政府應該對呢啲官員離職嘅時候，呢啲活動作一啲規範，使到官員所有適從，又唔會令當局居民或市民產生誤解。 前行政會議成員、前立法會議員葉國謙

他續指，民政專員日後將成為區議會主席，將需要與地區的商界等不同界別人士「打交道」，故以各種方式，包括飲宴、私人活動接觸是其工作之一，一旦禁止相關活動，將不利其未來的工作。

至於過多高官出席同一主禮活動等的情況，葉國謙則指，這是一個很好的檢討方向，強調不少社團希望有較多官員出席其活動，以顯示出其與政府的友好關係，而官員受邀後，會按其工作需要出席，但若政府檢討機制後，可讓高官和常秘有指引和規定，判斷可出席甚麼活動。