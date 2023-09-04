少年涉刑毀天后站　質疑警員認錯人　官指黑衣裝扮非常突出裁罪成

少年涉與另一人於2020年七一在港鐵天后站內，用長傘企圖損壞站內閉路電視、光管等，之後又走到街頭試圖燃點一個紙箱但不果，最後雙雙被警察截停。少年被控刑毀、企圖縱火等5罪，不認罪受審。案件今（4日）在區域法院裁決，法官王詩麗指，當日車站外只有兩人以黑衣裝扮，在人群中非常突出，絕對有助警員識別跟蹤，相信警員是在目睹二人破壞車站設施後，尾隨他們直至換裝，未有錯誤辨認或「跟甩」被告，因此裁定被告罪成，還押至9月25日再訊，待索勞教中心及教導所報告。



同案被告認罪判囚49個月

被告黎俊熙（案發時17歲），否認2項企圖刑事損壞罪、1項刑事損壞罪、1項企圖縱火罪及交替性質的管有物品意圖摧毀財產罪。同案被告張世康早前認罪，他因另涉販毒案被判囚49個月。

爭議警員認錯人

案中主要爭議在場兩名警員有否錯誤辨認被告是作出破壞的黑衣人，辯方質疑當時示威活動仍處高峰期，現場人流絡繹不絕，在北角英皇道範圍有人以黑衣人裝扮根本不足為奇，認為警員是為加強證供，刻意營造現場只得兩名黑衣人。

官指黑衣人裝扮在人群中非常突出

法官反駁指，根據閉路電視片段，案發時天后站外雖有多人聚集，但除警員看到的兩名黑衣人之外，其餘的人均以普通衣著出現，亦沒有如兩黑衣人般戴上面罩遮蓋口鼻。黑衣人如此裝扮，在人群中非常突出，亦十分容易識別，絕對有助警員用眼睛追蹤他們。

傘陣未阻警員視線

辯方另質疑，當時地鐵站外多人築起傘陣，警員卻說傘陣只是遮擋閉路電視，沒有令她視線受阻。法官則指，觀乎相關片段，當時車站內光線充足，傘陣大多集中在開路電視位置，雨傘舉高過頭，而非打橫放，因此傘陣不會阻檔警員前方視線，而且她亦曾混入傘陣近距離觀察兩名黑衣人，故可肯定其視線沒有受阻，可清楚見到兩名黑衣人在車站內的破壞行為。

見兩人脫下外套換上綠衣

法官續指，據警員說法，兩黑衣人隨後走到街上點火，他們裝束突出，身旁沒有其他人，燃點紙箱的動作亦十分令人注目，加上警員當時與黑衣人位置接近，相隔1.5米距離，可以肯定警員必能鎖定目標人物，立即起步跟隨二人走入銀幕街，並目睹二人脫下外套換上綠衣。

綠衣顏色奪目非常易認

涉案照片亦顯示，其中一名綠衣男子的黑色背包有一個大標誌，其所身穿的綠色上衣顏色鮮艷奪目，正如警員所述是「青BB」非常易認。基於上述分析，法官裁定警員沒有錯誤辨認黑衣人，一直尾隨兩人，直至他們換上綠衣後被拘捕，其中一人便是管有打火機的被告，因此裁定他所有罪名成立。

案件編號：DCCC154/2022