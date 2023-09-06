流感疫苗｜本年度季節性疫苗資助計劃9.28展開　8類人可免費接種

衞生署衞生防護中心今(6日) 宣布，2023/24年度季節性流感「疫苗資助計劃」將於9月28日展開，而「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」則會於10月5日開始。



外展隊會到校為學童免費接種流感疫苗

在「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」下，外展隊會到參與學校為學童免費接種流感疫苗。現時約有710間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心、約450間小學及約230間中學報名參加計劃。至於不參與上述外展計劃的學校，可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」計劃，按照衞生防護中心網站公布在「疫苗資助計劃」下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請醫生到校提供接種服務。

而不會透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，可在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

院舍需自行邀請參與計劃醫生

在「院舍防疫注射計劃」下，衞生署會免費提供和運送疫苗到院舍，並由院舍自行邀請已參與此計劃的到診註冊醫生負責為合資格人士接種疫苗，每劑疫苗資助額為105元。

8類合資格免費接種人士

在新一年度「政府防疫注射計劃」（免費接種）合資格群組

．領取綜合社會保障援助(綜援)或持有有效醫療費用減免證明書(證明書)的孕婦



．居於護理院舍人士



．65歲或 50歲或以上持綜援或有效證明書人士



．持綜援或有效證明書的有長期健康問題人士



．醫護人員



．來自綜援家庭或持有有效證明書的6個月至未滿18歲的兒童及青少年



．家禽從業員



．從事養豬及屠宰豬隻行業人士



4類獲資助接種人士 每劑可獲260元資助接種額

而「疫苗資助計劃」（資助接種）下，接種流感疫苗的合資格群組則為50歲或以上人士、懷孕婦女、6個月至未滿18歲的兒童及青少年、有長期健康問題人士。合資格人士可獲每劑260元資助接種額。

衞生署發言人指，接種季節性流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。同時患上流感與2019冠狀病毒病會有較大機會出現嚴重疾病及死亡，接種流感疫苗可減少入院留醫的機會和住院時間。接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要。根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月初開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。他又提到，在知情同意下，新冠疫苗可與季節性流感疫苗同時或分開時間接種。如果接種人士欲分開時間接種新冠疫苗和減活流感疫苗，相隔14日即可。