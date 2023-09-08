亞運｜南拳代表劉子龍打機睇戲結武術緣　奪牌非目標冀享受比賽

成都世界大學生運動會剛於上月結束，劉子龍及劉寶欣兩兄妹一同參加武術項目，劉子龍更於男子南掌項目為香港奪得成都世界大學生運動會的首面獎牌，而杭州亞洲運動會舉行在即，他亦將代表港隊出戰南拳項目。



兩兄妹自少一同習武，到上月一同參加世大運，10多年的訓練從不間斷，提到當初習武的原因，原來深受電子遊戲及電影《葉問》影響，自此與「武」結緣。對於即將出戰杭州亞運，劉子龍指目前既興奮又緊張，特別是他第一次參加亞運，他坦言不會以奪牌為目標，希望可以好好享受比賽，「準備好做好自己先，每次比賽都唔好諗住有牌先，唔係自己就會有好大負擔，享受唔到個比賽。」



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因喜愛趙雲改名「子龍」

劉子龍與劉寶欣自少便開始習武，提到與武術的淵緣，他指起初接觸武術是因為遊玩一款與三國演義有關電子遊戲，當中對趙雲的角色特別著迷，便開始學習耍槍，更透露是因為喜愛趙雲而改名為劉子龍。到後來與妹妹一同看了武術電影《葉問》，於是便一同習武，更一同加入港隊，轉眼已10多年。

提到世大運，兩人均認為是一次很寶貴的經驗，劉子龍指是首次參加如此大型的比賽，更成功為香港取得首面獎牌，對此感到格外開心，不過他亦提到比賽中有不少失誤，未算最理想，但仍視世大運是亞運前的測試賽，將會從世大運的失誤中吸取教訓，「知道有咩出錯，有啲咩要改善。」劉寶欣亦指世大運是她參與為數不多的大型比賽，表現未算理想，有不少進步空間，期望未來可參加更多不同大型比賽，累積更多經驗。

杭州亞運舉行在即，劉子龍指目前既興奮又緊張，特別是他第一次參加亞運，他表示不會以奪牌為目標，希望可以享受比賽，「準備好做好自己先，每次比賽都唔好諗住有牌先，唔係自己就會有好大負擔，同埋享受唔到個比賽。」

他又提到教練的教導，比賽僅是過程，訓練才是最重要，「要好好享受你運動員嘅情緒，而唔係喺咩比賽上，冇咩比賽你都要上，你喺比賽過程中會享受到咁多年嚟訓練咗自己嘅嘢。」

兩兄妹習武多年，他們認為從中最大的得著是學習到「武德」，並增強了他們的抗壓能力，「壓力𠵱樣嘢唔係個個細個已經感受到，但我哋運動員經歷好多比賽，從中學習到忘記壓力。」劉寶欣亦補充，「學武術可以防範自己、保護自己，但唔係對其他人去攻擊人哋，或者係無差別去打。」

學業方面，劉子龍及劉寶欣坦言成績均非特別出眾，中學畢業後在浸大國際學院讀副學士，劉子龍去年透過優才運動員入學計劃入讀浸大體育、運動及健康學系，而劉寶欣亦跟隨哥哥的步伐，於23/24學年透過計劃入讀同一學系，劉子龍指校方會與教練協調，以定出不影響練習的學習模式，考試等亦可因應比賽而彈性處理，更可將課程內容攤分至五至六年學習，他透露今年除杭州亞運外，11月亦要參加世界武術錦標賽，暫定今學期都會集中在運動上，之後再追回進度。

浸大體育、運動及健康學系一級講師韓思思表示學校為運動員學生編配教學助理，緊貼輔助精英運動員學生，當要參加比賽時就會協調課程及訓練時間，同時亦可為學生提供精神輔導，以緩解面對比賽的壓力，有需要時亦可轉介輔導中心，期望以正面角度讓學生得知並非孤軍作戰。