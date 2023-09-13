樂華邨斜行升降機料2025年動工　全港第4部造價約4000萬

觀塘區樂華邨有逾3萬名居民，但該屋邨依山而建，山上居民需要步行300多步樓梯才可下山。民建聯立法會議員顏汶羽今日（13日）在社交平台分享，指民政事務處終於完成研究，透露在樂華曲梯近樂雅苑平台段增設一部斜行升降機，將於2025年展開工程，便利山上居民出行。



工聯會立法會議員鄧家彪和樂華社區幹事李嘉恆則表示，項目將是全港第四條斜行升降機，上落山全程約1分鐘。



顏汶羽表示，按民政事務處的研究結果，將於樂華曲梯近樂雅苑平台段增設一部斜行升降機，載客量為13人，造價約4,000萬元，此升降機加上原樂華商場升降機及正增建升降機的橫跨振華道行人天橋的升降機，將成為樂華邨及樂雅苑完整的無障礙行人連接系統，免除大家要步行300多步的樓梯。

顏汶羽透露，工程將於2025年展開，料約18個月完成，2026年第三季完工，他會繼續跟進工程細節及進度，期望可加快落成啟用的時間。

顏汶羽自2010年起提出於樂華邨曲梯建升降機，堅持逾10年的建議終於有機會實現，他激動地說：「回想當年，有唔少人質疑我的建議，說是癡人說夢話，我一直堅持這是唯一解決樂華邨及樂雅苑3萬多居民往返的無障礙建設，就算有多困難，也應要想方設法解決民生所困。只要堅持不懈，就沒有什麼不可能。」

工聯會鄧家彪和李嘉恆今早（13日）亦到樂雅苑平台視察，眼見全港第四台斜道式升降機將於2025年動工，鄧家彪亦感慨道：「由嫻姐到黃國健，去到家彪第三代終於成功爭取樂華無障礙了！」

李嘉恆表示，升降機在樂華商場車層L1層對出，可容納輪椅上落，全程約1分鐘。他說如項目落成，將會是全港第4部斜行升降機，其餘3部位於大澳文物酒店、愉景灣廣場，以及葵涌邨大窩口道至禾塘咀街。

▼大澳文物酒店及葵涌邨的斜行升降機外貌▼

