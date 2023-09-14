張致恒結紮︱五年1826男士成盡「紮」男人　術後為何叫「得哥」?

藝人張致恒（Steven）與妻子區燕雯結婚後四年抱四，張致恆昨日（13日）於社交媒體發文，宣布將進行結紮手術，稱「為頭家負上最大責任」，成為一名「得哥」。



盡「紮」男人豈只張致恒，家計會資料顯示，2017至2021年共有1,826名男士進行「男性輸精管結紮手術」，當中2021年宗數佔約四分一。雖然結紮是高效率的避孕方法，但由於手術後輸精管結紮口以上的管內仍存有精子，手術後仍須採用其他避孕方法，直至覆診證明精液中完全沒有精子存在，才可毋須特別避孕。



坊間最常見的謬誤，就是進行手術後會影響性能力，家計會指結紮手術不會干擾男性荷爾蒙的分泌，亦不會對性能力及健康有影響，更指「很多男子在手術後會感到性生活較以前美滿，因為妻子再沒有懷孕的恐懼。」



張致恒稱已找了日間手術中心安排做結紮手術

張致恒四仔天樂日前剛出世，夫妻倆四年抱四。張致恒在周二(12日)突然於IG預告有重大事情宣布，到昨日（13日）終於揭曉，「為咗未來一家六口嘅生活，經過深思熟慮嘅思考，我決定進行結紮手術，為頭家負上最大責任。」他表示，已經聯絡了一間日間手術中心安排做手術，詳細情形會等手術之後再交代。

張致恒公布要做盡「紮」男人，即獲網民一致讚好和支持，短短十多分鐘已吸like近500個，有網民讚他「真男人」。

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2021年480位男士結紮創近年新高

在本港，男士結紮並不罕見，翻查家計會近年資料，2017至2021年五年間，每年有262至480位男士決定做盡「紮」男人，總共有1,826宗。期內2019年只有262宗屬最少，而2021年480宗屬最多。

男士結紮手術全稱「男性輸精管結紮手術」，家計會網站資料指出，手術的避孕效率很高，在第一年使用這種避孕方法後的意外懷孕機會為0.1%至0.15%。在進行手術後，由於輸精管結紮口以上的管內仍存有精子，故此手術後必須採用其他有效的避孕方法，並要在醫護人員所指定的日期內提交精液樣本作化驗，如化驗結果證明精液中完全沒有精子存在，才可放棄避孕。

（家計會截圖）

家計會：很多男子術後感性生活較以前美滿

坊間有謬誤，以為結紮後會影響性能力，不過家計會指出，輸精管結紮手術是不會對睪丸做成任何損傷，故此不會干擾男性荷爾蒙的分泌，亦不會對性能力及健康有影響，更指「很多男子在手術後會感到性生活較以前美滿，因為妻子再沒有懷孕的恐懼」。不過，家計會亦指由於結紮手術是一項永久避孕方法，術後不能恢復生育能力。

▼家計會70年生育計劃宣傳海報▼



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「兩個就夠晒數」變愈生愈少

二次大戰後出現嬰兒潮，但當時經濟欠佳及避孕意識較低，大家庭比比皆是。家計會1950年代開始推廣少生育，將貧窮、子女無前途、一生兒女債標籤多子女大家庭，用負面手法推廣少生育。1970年代開始宣傳改為鼓勵式，倡議生兩個最標準，其後「兩個就夠晒數」這膾炙人口口號就廣為傳播。

不過當中產階層愈來愈多，生育率反而下跌，「兩個就夠晒數」被雪藏。家計會的宣傳口口號，改為生多少個都好，但反而愈生愈少。

▼家計會建議男士結紮海報▼



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1986年電視宣傳片出現「 得哥」

家計會在1970至1980年代在宣傳「兩個就夠晒數」政策下，也開始推廣男士做結紮手術。1975年的海報就提出「家庭計劃 男子有責」，1977的宣傳海報就指不想生仔，「我哋（家計會）有辦法」，標榜「一次搞掂晒」可永久避孕，1983年請來飾演「黃飛鴻」而聞名藝人關德興「教導」徒弟，家庭計劃男子有責。

家計會1986年電視宣傳片，指男士也可煮飯、買餸、洗衫，男人雖然不能生仔，但決定不生仔，不止女士可結紮輸卵管，男人也做得到，標榜「男人絕育，輕鬆又簡單」，因此以「 得哥」稱已做結紮手術的男士。