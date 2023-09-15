今日必看8分鐘｜舂坎角炮台公園變水池｜大埔「拖鞋男」偷iPad

CCTV影晒「拖鞋男」偷大埔食肆iPad 員工認出為街坊上門拉人

大埔美新里一間食肆，今日（15日）中午遭一名身穿街坊裝、「人字拖」的男子，偷走放在收銀櫃枱的一部iPad。店舖負責人將拍到偷竊過程的CCTV片段放上網緝賊，並提醒手機回收店老闆小心賊贓。及後食肆的一名員工，認出賊人竟然是附近太和邨街坊，隨即趕到有關單位，尋獲疑人及報警將其拘捕。

日本食品入口商斥食環人手不足 海鮮抵港逾12小時未檢驗恐變壞

自上月底港府頒佈命令，指來自日本10個都縣的水產品進口本港時，均須由食環署人員進行檢測後，本港不少日本食品入口商及供應商均受影響。不過，為保障市民安全，亦只好依當局指令照辦。然而，有日本食品入口商表示，由命令生效後，每次出貨的檢測時間約1個半小時，但昨日（14日）上午的貨物，部份由上午11時擺在機場貨場內，直至今日（15日）凌晨，仍然未能進行檢測。由於貨場為常溫，入口商擔心海鮮等食物會變壞，認為食環署應增加人手應對。現場有不少貨車司機鼓譟：「問食環、問食安中心，無人知，淨係一個字，叫你『等』!」

深水埗福華街單位工程墮石屎碎 咪錶位兩車遭殃

今日（15日）上午11時34分，深水埗福華街53號一個單位，因為更換鋁窗要搭棚，疑工程期間有石屎碎飛落街，打中地面停在咪錶位的兩部私家車，車主返回見狀致電報警。兩部車的車頭冚及擋風玻璃損毀，一名工程負責人落樓了解情況，經警方調查後雙方商討賠償。

屯門蟠龍半島僭建三層自製碼頭 短租地違約霸出界仍獲地政續租

世紀黑雨引發的山泥傾瀉，揭發港島大潭豪宅紅山半島、清水灣甘澍路「東桂」獨立屋，霸佔山坡官地及僭建，引起全城對豪宅屋苑霸地僭建的關注。屯門掃管笏豪宅蟠龍半島，亦有多幢臨海獨立屋，疑霸佔山坡官地僭建花園，有獨立屋更霸佔整面山坡，向下僭建三層地庫，構築物直達沙灘，甚至建私人碼頭。

蟠龍半島另有多幢獨立屋對開的山坡，獲批短期租約，但《香港01》發現，仍有人霸地超出租界。據現行指引，分區地政處須每5年到涉及私人花園的短期租約地實地視察，惟屋苑大部份「出界」的構築物已存在逾5年，疑地政總署執法不力，違約仍批續租。

黑雨水浸 舂坎角炮台被淹浸多日如大型水池 工人封路鞏固斜坡

上周本港經歷了「世紀暴雨」，多區發生水浸、路陷及山泥傾瀉，赤柱舂坎角公園及二級歷史建築舂坎角炮台亦有嚴重水浸。今早（15日）《香港01》記者到現場了解情況，但通往舂坎角公園的唯一通道舂磡角道因山泥傾瀉而封閉，工人圍封路口，並繼續清理及做斜坡鞏固工程，圍欄上亦貼有通告，寫有「斜坡保養工程進行中，不便之處敬請原諒」、「非相關人士請勿內進」等字眼。

電工學徒入職未滿3月觸電亡 父求助殮葬 斥判頭卸責稱必追究

38歲男電工學徒陳卓鈞周日（10日）在沙田科學園工作期間，懷疑觸電昏迷，送院搶救後不治。年逾65歲、已退休的陳父今日（15日）在工業傷亡權益會協助安排下見記者，指出卓鈞是獨子，入職不足3個月，是家中經濟支柱，為人孝順，大部份薪金交予父母作家用，如今驟然離世，父母連他的殮葬費用也難以負擔，盼有心人支援。

夜繽紛國慶煙花 彩色繡球首現維港上空 即睇10月1日煙花匯演亮點

國慶煙花匯演2023｜國慶煙花相隔五年下月1日晚上9時再現維港上空，今次匯演歷時23分鐘28秒，合共發放31,888枚煙花，將展現多個特色煙花圖案，包括打頭陣的第一幕「心心『雙』印」圖案、第二幕的「洋紫荊」及第六幕的「紅色五角星」。其中，第五幕出現的彩色繡球煙花為首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型。