戒煙｜精神科醫生倡配合心理治療　基層醫生助斷煙癮

政府目標於2025年將吸煙率降至7.8%，本港目前吸煙率為9.5%，相當於要一年多時間要將吸煙率降低1.7%。精神科專科醫生黃宗顯認為，可以加入心理治療，在基層醫生協助下，為煙民戒除煙癮。



了解心理訴求 找出心理癮戒煙

政府統計處2022年數據顯示，在曾找方法戒煙的吸煙人士之中，有85.4%是「靠自己意志」，只有7.9%是「靠當局資助的戒煙服務」。另外，根據長遠煙草政策關注組早前一項調查顯示，在1,015位吸煙受訪者中，只有約四成吸煙受訪者表示過去一年曾留意到政府戒煙服務資訊，而當中近八成認為這些戒煙服務無效。

黃宗顯認為，兩項結果皆反映吸煙人士不接納，甚至是抗拒政府所資助的戒煙服務。他強調戒煙不止是藥物治療，亦應該包括心理治療。黃宗顯解釋：「『成癮』是包含生理依賴與心理成癮的行為模式，要掌握吸煙人士吸煙背後的心理訴求，才能夠對症下藥，解決煙癮問題。惟目前政府的戒煙服務只有提供藥物治療，或許可處理到『生理癮』，但解決不了『心理癮』，協助不到吸煙人士戒煙。」

醫衞局有多項控煙措施建議，黃宗顯最認同「將戒煙培訓納入所有基層醫療專業人員的持續醫療培訓課程」，認為應該讓基層醫生參與戒煙服務，因為市民最常接觸這些醫生，可以將戒煙服務接觸面最大化。

強調以「協助」態度「同行」戒煙

黃宗顯強調，讓煙民接觸戒煙服務十分重要：「戒煙係一個過程，要按步驟推行措施配合。只有在改革完善戒煙服務後，其他控煙措施才可能揮更有效作用。相反，在戒煙服務不奏效下，即使推行多項控煙措施，吸煙人士亦會因未能接觸有效戒煙服務而放棄戒煙，甚至轉投較便宜較容易接觸的私煙，加劇非法私煙問題。」

此外，黃宗顯認為可以讓吸煙人士參與煙草政策討論，因為他們理解煙民的需要，又提醒不要標籤吸煙人士，應該以「協助」的態度，配合有效的戒煙服務，與煙民同行幫助他們戒煙。