港大揭術後用鴉片類藥物增再入院及死亡率　倡考慮用其他藥物替代

目前做畢手術後，醫生或會向中度至重度疼痛患者處方鴉片類鎮痛藥物，惟有指使用相關藥物或會增加患者術後再求診、死亡等不良反應風險。港大醫學院分析2000年至2020年近20年的數據，發現如出院時獲處方有鴉片類藥物的患者，到急診室求診率達12.6%，較無處方者多四個百分點；而有處方鴉片類藥物患者的死亡率，亦會較無處方的患者多零點六個百分點。研究結果現已發表於國際知名期刊《英國麻醉學雜誌》（British Journal of Anaesthesia）。



港大醫學院院外科學系教授梁熊顯表示，儘管鴉片類藥物有不良影響，鴉片類藥物仍可被考慮為大手術出院患者術後疼痛管理的選擇，建議患者應與臨床醫生討論鴉片類藥物使用的相關問題。港大醫學院麻醉學系教授張志偉補充，醫生和患者應考慮採用非鴉片類鎮痛藥和區域阻滯的多模式鎮痛作為控制術後疼痛的替代方案。



港⼤醫學院發現患者手術後使用鴉片類藥物，會增加其臨床情況惡化而需要再度求醫 的機會。研究團隊成員包括：（左起）李蘭蘭、黃競浩博士、劉曉東、梁熊顯教授及 張志偉教授。（港大醫學院提供）

美國疾病控制及預防中心（CDC）的鴉片類藥物處方臨床實踐指引建議，對手術後中度至重度疼痛患者處方鴉片類鎮痛藥物，惟手術後患者出院時使用鴉片類藥物或會增加患者再次入院及死亡風險。

港大醫學院分析2000年至2020年近20年共438,128名病人電子健康數據，作回顧性隊列研究，當中在所有接受手術的患者中，32,932 名患者（7.52%）出院時處方了鴉片類藥物，405,196 名患者（92.48%）出院時未有獲處方鴉片類藥物。

研究發現，手術後患者出院時使用鴉片類藥物或會增加患者再次入院及死亡風險，發現如出院時獲處方有鴉片類藥物的患者，到急診室求診率達12.6%，較無處方者多四個百分點；而有處方鴉片類藥物的患者的死亡率，亦會較無處方的患者多零點六個百分點。另外，術後使用鴉片類藥物亦容易令患者依賴，變相持續使用鴉片類藥物。

研究團隊成員之一、港⼤醫學院藥理及藥劑學系名譽助理教授黃競浩表示，研究結果顯示了，病人在出院後的疼痛管理需考慮鴉片類藥物帶來的影響。患者術後使用鴉片類藥物會增加其使用醫療服務的機會，和臨床表現惡化，均證明應該改善鴉片類藥物的使用情況。

不過，同樣為研究成員的港大醫學院院外科學系教授梁熊顯表示，儘管鴉片類藥物有不良影響，鴉片類藥物仍可被考慮為大手術出院患者術後疼痛管理的選擇，建議患者應與臨床醫生討論鴉片類藥物使用的相關問題，以探索替代性疼痛管理方法及適當調整術後的後續安排。

他續指，為減輕鴉片類藥物依賴或成癮的風險，患者可以考慮其他疼痛管理策略，例如使用非鴉片類止痛藥、物理治療和認知行為治療，並與醫生討論協同制定一項權衡利弊的方案。

港大醫學院麻醉學系教授張志偉則補充，醫生和患者應考慮採用非鴉片類鎮痛藥和區域阻滯的多模式鎮痛作為控制術後疼痛的替代方案。