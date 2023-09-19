香港國際生物技展閉幕 醫療科技走進會場服務社區

香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK2023）於剛過去的周末閉幕。大會吸引了近兩百家來自海內外的參展商，共組織24次專題討論、4場高峰論壇、3個研討會及11次圓桌會議，邀請了包含了諾貝爾獎得主Bruce Beutler等200餘名嘉賓出席，並在最後一天的開放日，向社會大眾展現精彩的生物科技行業發展生態。本地中小學生及市民紛紛前來參觀，聆聽講座，學習科普知識，與參展企業開展多方式互動，拉近了與生物科技的距離。



京港星級嘉賓為青年求學指引出路

9月16日上午，在香港生物科技協會、粵港澳大灣區生物科技聯盟、北京青聯台港澳特邀界別工作委員會、北京海聯會青委會等聯合主辦的「京港生物科技健康醫療教育研討會」上，首屆「鐘南山青年科技創新獎」得主、香港科大生命科學部副教授王吉光、香港科大化學及生物工程學系副教授孫飛、首屆「首都衛生健康青年榜樣」、北京天壇醫院副主任醫師保肇實等擔任分享嘉賓，並由北京市青聯委員張卓瀚擔任研討會主持。現場參與的青少年主要是大學相關學系研究生、大學生，並吸引了近百名中小學生參加。

研討會主要結合嘉賓們自身在北京及海外的經歷，探討香港和北京教育及研究機構的優勢及互補性：在北京，科技研發有國家諸多政策支持，生物科技有完整的產業轋；香港則國際學術機構眾多，知識、人員流通便利，可以憑藉大灣區機遇，加強臨床技術轉化能力；京港、灣區在生物醫療的合作，最終也是為了提升病人的生存期和生存質素。

與會嘉賓表示，面對日新月異的科技變遷，純文職的工作會越來越少；而面對越加劇烈的國際競爭環境，「學好數理化，走遍天下都不怕」的老話今天依然適用，青年人要打好基礎學科的根基，如數學、化學、物理。在問答環節，他們鼓勵本港青年善用科學工具，培養科學思維、問題意識，多嘗試新的技術，注重動手能力的培養，尋找自己的興趣熱點，積極投身參與科技事業。

BIOHK2023吸引了近兩百家來自海內外的參展商，組織了24次專題討論、4場高峰論壇、3個研討會及11次圓桌會議。

中科院論壇 AI及機械人醫學應用成焦點

同日下午，由中國科學院香港創新研究院——人工智能與機器人創新中心（簡稱中國科學院香港院AIR中心）主導的《香港智能科技青少年萬人科普計劃》系列七——BIOHK2023論壇：人工智能與機械人在健康領域的應用（AI & Robotics in Healthcare）在主會場舉行。中心執行主任劉宏斌擔任論壇主席，香港中文大學醫學院外科學系神經外科主任陳達明發表主題演講。來自香港中文大學、香港理工大學、香港大學以及該中心的四位教授，分別就手術機械人，AI藥物管理，醫學數字仿真等方向進行演講。

中國科學院香港院AIR中心的展台也吸引大量的觀眾。科研人員向公眾介紹了多個在研項目，包括全球首個應用於微創腦手術的柔性機械人系統MicroNeuro、全球領先的智能手術過程指導管理系統CARES Copilot 多模態手術大模型、機械人輔助超聲掃描系統、以及全球首個基於物理實時模擬的腦外科手術規劃軟件系統NeuroNav等。

「健康灣仔 智慧社區」第五期活動在會場內舉行

「健康灣仔 智慧社區」第五期的活動也在BIOHK2023會場舉行。由於香港人口老齡化和慢性疾病年輕化的趨勢，灣仔區的公共衞生體系正面臨嚴峻的挑戰，同時社區對照護需求也日益增加，「健康灣仔 智慧社區」計劃的目標正是推動基層醫療健康，以「治未病、早治病、防重病」為願景。今期活動聯合新加坡、香港檢測公司，把嶄新的膽固醇、糖尿病即時檢測技術引入社區，現場服務100多位灣仔區居民。主辦單位代表莫繡安、黃守東、李文偉表示，通過促進健康管理，醫療發展和生物科技的有機發展，社會各持分者可以為居民提供更好的醫療服務和照護資源，改善市民心臟健康問題。

「健康灣仔 智慧社區」第五期的活動在BIOHK2023會場舉行。

隨着BIOHK2023的圓滿落幕，新的篇章即將翻開——第三屆「香港國際生物科技論壇暨展覽BIOHK2024」已定於2024年9月10日-14日在香港會議展覽中心舉辦，除了將繼續加大力度吸引內地從業者參與，亦將進一步輻射對日本、韓國、東南亞及歐美等國家和地區的影響力。