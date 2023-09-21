今日必看8分鐘｜JPEX案張智霖協助警方調查｜法拉利遭群煞扑毀

JPEX｜新被捕三人身份曝光：幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子 張智霖協助警方調查

加密貨幣平台JPEX涉詐騙案，周三（20日）晚再多三人被捕。《香港01》發現，其中一名被捕人莫浚廷，曾於2019年涉及「幣少爺」黃鉦傑的挖礦機涉嫌串謀詐騙案被捕，當時警方指他是幣少助手。他亦有是多宗案件，與黃鉦傑同列為被告。另外二人涉及場外找換店，包括BeatBox歌手dR.X黃浩邦，他曾開設餐廳兼加密貨幣找換店；以及幣圈名人朱公子。曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，今日（21日）亦協助警方調查，已經離開灣仔警察總部。

JPEX案｜林作疑退租清空中環娛樂行辦公室 拆走「林作炒幣」招牌

林作捲入JPEX案被捕，被扣留在中區警署兩日一夜後，昨晚（19日）疑為避開在正門守候的傳媒，在女朋友裕美聲東撃西下，鬼祟從後門登車離開，他為避鏡頭更蜷伏身體遮臉。林作早前高調轉投加密貨幣投資市場，更在今年8月底，以每月約26萬元承租中環娛樂行租用中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，並在9月9日開業。

何文田法拉利被截停 遭群煞持鐵通扑毀 泵把半甩倒車撞的士逃

何文田發生懷疑涉及法拉利的尋仇案件。網上流傳一條片長約15秒短片，片中甫開始可見，有3輛車停下堆在一起，其中一輛黑色法拉利跑車，後退撞向後方的士，對面行車線亦有另一輛白色私家車，和法拉利「車貼車」，法拉利不理會車尾泵半甩脫，繼續向前駛離現場。當時，正有兩人手持武器，從白色私家車下車，但對方駛走，兩人於是上車，影片結束。

港鐵坑口站繁忙時間訊號故障 列車服務一度受阻

港鐵坑口站訊號故障，列車服務受阻。今早（21日）9時許坑口站訊號故障，大量乘客未能入閘，站內廣播車程至少延誤8分鐘。港鐵回覆指由於訊號故障，上午9時06分至9時43分駛經坑口站的列車要慢駛，已經回復正常。

洪水橋地盤工業意外 六旬漢遭重達3噸石屎組件擊斃

今日（21日）中午11時57分，警方接報指，洪水橋近洪元路及洪平路交界一個地盤，一塊石屎從高處墮下，擊中一名男工人。傷者昏迷在地，救援人員到場經檢查證實傷者已明顯死亡，勞工處派員到場了解。

比諾中英文幼稚園失資助 家長感憂心 校方貼聲明指有誤導訊息

創校近40年、位於上水龍琛路的比諾中英文幼稚園被教育局撤銷參與幼稚園教育計劃，即不再獲政府資助。消息指，警方拘捕該幼稚園校監張麗華，涉篡改一封轉發予學生家長的教育局公函，以圖誤導家長已解決問題可以繼續營運。幼稚園今日（21日）照常營運，門口張貼一張聲明，大意指訊息未明確有誤導，會保留追究傳媒權力，校長未有回應記者查詢。有家長稱見到新聞感擔心，到校向校長了解兒子情況，校方未有就近日事件作新通知。

日本直擊︱實測泥土含高輻射 福島農夫：擔心排海持續數百年

「他們打破了承諾。」——出身自日本宮城縣的清水義廣坐在位於福島市的辦公室，向記者表示。2015年，日本政府與福島市的漁業團體進行談判，承諾未經協商同意下，日本將不會排放核污水。可是，上個月排海正式開始，引來許多當地民眾抨擊。清水憂心，政府這次打破承諾，未來他們能否在30年內完成排海、實現廢爐，都令人生疑。