十一黃金周｜長假期前周五六　共45萬港人北上　南下內地客19萬人

本港今個周未將迎來中秋節及十一國慶黃金周，入境處數字顯示，上周五（22日）香港居民有約19萬人次北上，昨日周六（23日）有近26萬人次，兩日合計45萬人次，與上一個周五六相若；過去兩日內地訪客有近19萬人次，較上一個周五六多約2萬人次。



▼港人北上消費▼



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根據入境處數字，昨日出境香港居民錄32.8萬人次，當中至少25.9萬人次經不同口岸北上，羅湖口岸錄近8.5萬人次，落馬洲支線有7.4萬人次，深圳灣有近3.8萬人次；計及上周五19萬人次，兩日共45萬人次。

內地訪客方面，昨日有11萬人次來港，連同上周五7.8萬人次，兩日共有近19萬人次，兩日北上港人及南下內地客有26萬人次差距。

入境處早前預計，今年中秋節及國慶日假期期間（9月29日至10月6日），約有655萬人次的香港居民及訪客經各海、陸、空管制站進出香港。當中約百82.9%旅客、即約543萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子為9月30日（星期六），出境人次達492,000，而入境高峰期為10月2日（星期一），入境人次達538,000。