高鐵5周年｜北上潮未助客量達到預期　張欣宇：政府高估客流

斥資864億元公帑興建的廣深港高鐵香港段，踏入通車五周年。受疫情影響，五年期間有近三年停擺，不過隨着近月的北上潮，高鐵客流量持續上升，曾經單日達10萬人次，其中今年8月創了高鐵通車以來的最高日均客量，達到7.8萬人次。然而，即使客量增加，但仍未達通車初期日均80,100的預計客量；更遑論達至當時預測2021年的日均95,000人次，今年4月至9月20日的日均客流仍相差逾三成。

立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇表示，疫情之後遊客來港的意欲出現結構性改變，內地客大約只及當年的六七成，未必會完全恢復。他續指，政府不時會高估交通基建於通車初期的客流預測，「可能有機會係好想justify （證明）個project（項目）有迫切性好需要起，所以往往本身做估算嘅時候，短期嘅估算係會做高。」他相信長遠而言，高鐵的客流會超出預期，但現時車站設計安排未能應付相關客流。



▼2018年9月23日 高鐵香港段通車▼



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高鐵香港段於2018年9月23日通車，至今五年，惟受疫情影響，於2020年1月30日停運；到今年1月15日重開短途線，4月則重開所有站點，正式全面復常，而且站點比疫情前更多，當時有58個站點，現時則69個，每日182班列車。

政府下調客流估算後仍不達標

政府曾多次調整高鐵的客流量預測，例如2009年時，預計高鐵於2016年通車，日均客量有99,000人次；2015年時，則預測2018年第三季通車時，日均可高達109,000人次。然而在2018年通車前夕，卻調低估計至日均80,100人次，少了約2萬人次，大減約26.5%。

雖然下調了估算，但事實上至今高鐵除了個別日子達到8萬人次，整體乘客量都未達到日均8萬人次。根據港鐵年報2019年的全年客量為1,690萬人次，即日均4.6萬人次，之後更迎來三年封關，載客量跌至零。到了今年通關，在近期的北上潮之下，高鐵客流日漸上升，更是少數過關人數比疫情前多的關口，據入境處數字，今年暑假8月日均客流達到約78,930人次，不過整體日均客流始終未達80,100人次。

較政府估算的2021年客流少三成

若觀乎單日數字，由今年4月高鐵全面復常計算，截至9月20日，只有25日的客流達到80,100人次，而且集中於7及8月暑假期間的周六、日；6及9月未有一日達標。上述日子的日均客量為62,055人次，低於2018年的預計客量兩成。

▼2023年4月 高鐵香港段全面復常▼



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事實上，政府亦有估算2021年的客量，2015年時預測日均有119,200人次；2018年則下調至95,000人次。若以2018年的預測作標準，即比預測少34.7%客流；而且今年亦只有13日達標，其中暫時單日最高客量為8月13日，達100,632人次，但仍未創新高，高鐵香港段曾於2019年2月7日的年初三，創出單日104,155人次。

張欣宇：政府高估通車初期客流

對於客量不似預期，張欣宇認為，現時內地客對香港旅遊的需求出現結構性改變，只有疫情前的約六至七成，而且未必完全回復。他續指，政府不時高估交通基建於通車初期的乘客量，「可能有機會係好想justify 個project有迫切性好需要起，所以往往本身做估算嘅時候，短期嘅估算係會做高。」

不過他亦強調，通常長期預測方面會低估了需求量，例如過海隧道、西鐵等，其流量都超出設計容量。他相信，高鐵亦會出現相同情況，認為高鐵有潛力搶佔其他跨境交通客量，尤其乘坐高鐵過關的人數比例愈來愈高，現時大約佔整體過關人數約一成。

立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇（資料圖片 / 廖雁雄攝）

雖然客流未如預期，惟現時高鐵有時都會大排長龍，張欣宇認為，與車站設計有關，而且疫情後內地的「黑碼」安排，亦增加了過關時間，結果客流較多的日子，例如達8萬人次時，過關隨時需花一小時，影響乘客體驗。

他又提到，過往興建高鐵站時，當局曾研究設行人隧道連接九龍站，惟由於成本等因素，最終作罷。他表示，如有隧道接駁九龍站，可更方便內地客乘高鐵來港，再轉乘機鐵往機場，成為高鐵一大賣點。他續指，現時即使路途轉折，亦有內地客拖着行李箱步行經天橋，再穿過商場到九龍站，證明確有需求到九龍站，批評當局短視，未有興建隧道接駁，對此感到可惜。

未回應最新經濟內部回報率

《香港01》向運輸及物流局，以及港鐵查詢當年是否高估高鐵客流，惟雙方未正面回應，當局指高鐵重開後客量穩步上升，8月份日均客量近8萬人次。港鐵則稱，會留意乘客出行模式，並與內地相關鐵路單位聯繫，精益求精，更好服務跨境乘客。

另外，若以50年營運期（2018年至2067年）計算，港府曾預計高鐵的經濟內部回報率預計約為2%。《香港01》亦向運輸局及港鐵查詢，在停運三年後，高鐵的經濟回報率會否下跌，惟同樣未獲回應，當局僅指會與港鐵及內地當局繼續探討各項措施，讓高鐵發揮互聯互通作用。