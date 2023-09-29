消息：明愛專上學院升格私立大學待行會核准　將易名聖方濟各大學

消息指，明愛專上學院滿足升上私立大學條件，通過學術及職業資歷評審局審核，完成第三部曲，正等待行政長官聯同行政會議審核核准後，可獲准升格為私立大學，成為香港第三間私大。



據了解，明專倘獲升格，將成為香港首間天主教大學，並會正名為「聖方濟各大學」。



現時院校要升格為私立大學，需先滿足四個條件，包括在至少三個範疇的學士學位課程取得香港學術及職業資歷評審局的學科範圍評審資格；展示若干程度的研究能力，成功獲得公帑資助計劃下與研究有關的資助；在緊接申請大學名銜前連續兩個學年，其修讀學位課程的學生人數（相等於全日制學生人數）最少達1 ,500人。

在滿足上述三項條件後，申請院校需委託評審局進行院校評審，以評估院校在管治及管理、財政可持續性、學術環境、質素保證及研究能力方面， 基本上已有能力達到一所大學應有的水準。

消息指，以護理課程聞名的明愛專上學院，已滿足所有升格條件，並且已通過學術及職業資歷評審局審核，當行政長官及行政會議審核核准後，可獲升格為私立大學。

現時本港私大有樹仁大學及恒生大學，據了解，若明專成功成為本港第三間私大，將會是全港首間天主教大學，屆時會命名為「聖方濟各大學」。