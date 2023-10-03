中小學生睇手機電腦時間增　戴眼鏡小一生比例　疫後升至15%

新冠疫情令莘莘學子無法返校，以線上形式上課，衞生署今日（3日）表示，需要配戴眼鏡的小一學生由2015／16學年的11%，疫情之後增至15%，亦即需要配戴眼鏡的小一學生的百分比，於5年內升了4個百分點。



學生健康服務已於今個學年為各年級的中小學生，恢復周年健康檢查服務，現已接受報名，尚未登記的學生，可透過學校或直接於學生健康服務中心報名。報名表格及相關資訊可參閱學生健康服務網站，衞生署呼籲他們參加，並提醒學生採取措施保護視力。



衞生署學生健康服務於學生健康服務中心為中小學生進行周年健康檢查時會作視力測試。（資料圖片）

衞生署學生健康服務於學生健康服務中心，為中小學生進行周年健康檢查時會作視力測試，數據顯示，學生的視力近年來有所下降，特別是低年級的小學生。需要配戴眼鏡的小一學生由2015／16學年至2019／20學年維持平穩在11%，但於2020／21學年上升至15%並一直維持至2022／23學年。

整體中小學生轉介至學生健康服務的視光師作進一步評估的比率，由2018／19學年的9.4%升至2020／21學年的16.7%，然後於2022／23學年輕微回落至13.2%。

此外，中小學生使用屏幕產品的時間大幅增加。據學生健康服務中心的問卷調查分析，於正常上課日每天花兩小時或以上使用互聯網，或電子屏幕產品與學業無關用途的小學生百分比由2015／16學年的25.8%，上升至2018／19學年的32.2%。數字更於2021／22學年進一步上升至50.1%，其後於2022／23學年輕微回落至47.3%。

中學生情況大致相若，相關百分比由2015／16學年的65.0%上升至2021／22學年的81.2%，並於2022／23學年輕微回落至78.1%。

正常上課日每天花兩小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品與學業無關用途的小學生，百分比由2015／16學年的25.8%，上升至2018／19學年的32.2%。（資料圖片）

衞生署提醒學生注意以下事項，以在使用電子屏幕產品時保護視力：



．使用合適的照明並減低屏幕的光度

．觀看屏幕時，應與屏幕保持合適距離並維持良好姿勢

．適時休息：遵守20-20-20護眼守則（每20分鐘，遠望最少20呎外景物作20秒休息）

．遵守30-40-50原則：閱讀時，眼睛與電腦距離最少50厘米，與平板電腦距離最少40厘米與智能電話距離最少30厘米

．多眨眼

．定期檢查眼睛及保持良好觀看習慣

正常上課日每天花兩小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品與學業無關用途的小學生的百分比由2015／16學年的25.8%，上升至2018／19學年的32.2%。（資料圖片）

本學年的周年健康檢查服務現已接受報名，尚未登記的學生可以透過學校或直接於學生健康服務中心報名。報名表格及相關資訊可參閱學生健康服務網站。衞生署會繼續於學生健康服務中心提供視力篩查、個別的健康建議及適當的轉介，並配合相關的健康促進活動，保障學生的視力及眼睛健康。

此外，學生健康服務亦會為到訪學生健康服務中心的小一學生（或第一次到訪的學生）提供立體視覺測試以了解學生有否其他視覺問題，包括弱視及斜視，並作出跟進。