中小學生睇手機電腦時間增 戴眼鏡小一生比例 疫後升至15%
新冠疫情令莘莘學子無法返校，以線上形式上課，衞生署今日（3日）表示，需要配戴眼鏡的小一學生由2015／16學年的11%，疫情之後增至15%，亦即需要配戴眼鏡的小一學生的百分比，於5年內升了4個百分點。
學生健康服務已於今個學年為各年級的中小學生，恢復周年健康檢查服務，現已接受報名，尚未登記的學生，可透過學校或直接於學生健康服務中心報名。報名表格及相關資訊可參閱學生健康服務網站，衞生署呼籲他們參加，並提醒學生採取措施保護視力。
衞生署學生健康服務於學生健康服務中心，為中小學生進行周年健康檢查時會作視力測試，數據顯示，學生的視力近年來有所下降，特別是低年級的小學生。需要配戴眼鏡的小一學生由2015／16學年至2019／20學年維持平穩在11%，但於2020／21學年上升至15%並一直維持至2022／23學年。
整體中小學生轉介至學生健康服務的視光師作進一步評估的比率，由2018／19學年的9.4%升至2020／21學年的16.7%，然後於2022／23學年輕微回落至13.2%。
此外，中小學生使用屏幕產品的時間大幅增加。據學生健康服務中心的問卷調查分析，於正常上課日每天花兩小時或以上使用互聯網，或電子屏幕產品與學業無關用途的小學生百分比由2015／16學年的25.8%，上升至2018／19學年的32.2%。數字更於2021／22學年進一步上升至50.1%，其後於2022／23學年輕微回落至47.3%。
中學生情況大致相若，相關百分比由2015／16學年的65.0%上升至2021／22學年的81.2%，並於2022／23學年輕微回落至78.1%。
衞生署提醒學生注意以下事項，以在使用電子屏幕產品時保護視力：
．使用合適的照明並減低屏幕的光度
．觀看屏幕時，應與屏幕保持合適距離並維持良好姿勢
．適時休息：遵守20-20-20護眼守則（每20分鐘，遠望最少20呎外景物作20秒休息）
．遵守30-40-50原則：閱讀時，眼睛與電腦距離最少50厘米，與平板電腦距離最少40厘米與智能電話距離最少30厘米
．多眨眼
．定期檢查眼睛及保持良好觀看習慣
本學年的周年健康檢查服務現已接受報名，尚未登記的學生可以透過學校或直接於學生健康服務中心報名。報名表格及相關資訊可參閱學生健康服務網站。衞生署會繼續於學生健康服務中心提供視力篩查、個別的健康建議及適當的轉介，並配合相關的健康促進活動，保障學生的視力及眼睛健康。
此外，學生健康服務亦會為到訪學生健康服務中心的小一學生（或第一次到訪的學生）提供立體視覺測試以了解學生有否其他視覺問題，包括弱視及斜視，並作出跟進。