3名大埔業主涉僭建　屢不遵從清拆令　合共被罰近16萬

屋宇署今日（4日）表示，有3名業主由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上月於粉嶺裁判法院被定罪，合共判處罰款近16萬元。個案涉及大埔康樂園一幢獨立屋毗鄰花園，以及大埔大美督一幢村屋建於地下、簷篷及天台的僭建物。



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獨立屋毗鄰花園 加建兩層高僭建物

第一宗個案涉及大埔康樂園一幢獨立屋毗鄰花園上，加建一個兩層高僭建物，面積共約60平方米。由於有關業主沒有履行清拆令，故先後於2015年及2020年遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及罰款共逾15萬元。

由於該業主仍不履行清拆令，屋宇署遂第三次提出檢控，該業主再次被法庭定罪。有關業主代表在法庭求情時表示，業主正在安排所需的清拆工程，最終該業主於上月19日在粉嶺裁判法院被判罰款75,750元。

大美督村屋建地下、簷篷及天台僭建物

第二宗個案涉及大埔大美督一幢村屋的若干個建於地下、簷篷及天台的僭建物，面積共約40平方米。由於該兩名共同業主沒有履行清拆令，故於2020年遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及罰款共約28,000元。

由於有關業主仍不履行清拆令，屋宇署遂第二次提出檢控，而有關業主再次被法庭定罪。有關業主在法庭求情時表示部分僭建物已被清拆，並會盡快清拆餘下僭建物，最終於上月19日在粉嶺裁判法院被判罰款共83,050元。

屋宇署指，上述兩宗個案的搭建物並無事先獲得署方的批准及同意，屬僭建物，故根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令，並就他們沒有履行清拆令提出檢控。屋宇署又指，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。