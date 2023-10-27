中風｜港大醫學院研發復康APP　助患者居家進行復康訓練

中風會嚴重影響患者的活動能力，然而目前的復康資源未必能滿足全球眾多中風患者對中風後復康服務的需求。港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組 (HKU Stroke)、港大電機電子工程系運動人工智能實驗室 (SAIL)，聯同香港復康會 (HKSR)共同研發了智能復康流動應用程式「SmartRehab」，通過人工智能技術，讓中風患者在家中進行復康訓練，發揮最大復康潛力。



團隊成員之一、港大運動人工智能實驗室總監霍偉棟介紹，SmartRehab是一個可在平板電腦或手機上使用的流動應用程式，平台內置10組由復康會的治療師推薦和設計的大肌肉運動練習，供患者訓練。團隊更開發了一套基於電腦視覺的姿勢演算法，利用平板電腦或手機的內置攝像鏡頭，可偵測使用者的體型和不同關節接觸點，以確認動作是否正常。在患者正確完成動作後，會發出「完美」語音提示鼓勵患者；訓練後的數據也會上傳，治療師可在平台觀察病人復康進度。

香港復康會專職醫療暨基層醫療主管吳玉敏指出，以往有關中風後的社區復康服務有不少限制，例如病人需要親身到中心進行訓練；若然患者在家居進行復康訓練，無人能夠判斷動作是否標準；以及患者在缺乏治療師監察下是否有恒心每日進行訓練等。雖然有其他遠程醫療的應用程式嘗試紀錄中風患者練習時的表現，但所需的成本相對較高且對空間的需求較大，實際上有不少局限。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授、中風研究組主任劉巨基表示，中風是全球第二大的致死原因，也是導致殘障的主要原因之一，而在低收入和中等收入國家，每4名中風患者只有1人能夠獲得復康服務，他們希望通過研究為患者提供合適的復康治療、以及便捷的社區復康服務。SmartRehab除了在香港的復康機構投入服務，也獲世界中風組織(WSO)支持，在全球七個中等或低收入國家進行測試，包括印度、馬來西亞、羅馬尼亞、意大利等，冀造福更多中風患者。