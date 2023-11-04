樂施毅行者本月尾全面復辦　籌得款項全用於「氣候公義」項目

由樂施會主辧的毅行者將於本月24至26日舉行，為疫後首次全面復辦，今次活動路線全長約100公里，起點為西貢北潭涌，終點為屯門國際十字路會。樂施會籌募及傳訊總監王灝鳴指，今次活動目標籌款額為3,000萬元，將全用於樂施會「氣候公義」的項目。



樂施會籌募及傳訊總監王灝鳴指，今次活動目標籌款額為3,000萬元，將全用於樂施會「氣候公義」的項目。（鄧宇詩攝）

目標有900隊參加 籌款3000萬元

王灝鳴指，現已有850隊報名參加，今次目標參與隊伍為850至900隊，其中約50隊為海外隊伍。他指，極端天氣越漸頻繁，因此今次活動目標籌款額為3,000萬元，將全用於樂施會「氣候公義」的項目，這亦是香港樂施會首次以氣候公義作為籌款主題的活動。

王灝鳴指，樂施會為香港首個組織提出「氣候公義」這個概念，氣候公義指部份國家較大責任造成氣候變化，但往往是較少責任的國家受到最大傷害，而責任較大國應該要為受最大傷害的國家作出補償。針對氣候變化樂施會更關注最易受影響的一群人如何被受影響，例如在今年的世紀暴雨，樂施會見到不少劏房戶家中的傢俬、電器被浸壞，因此設立了一個涉30萬元的一次性項目讓受影響家庭購買損毀用品。

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王灝鳴表示，香港人對氣候變化的認知高，但對氣候公義認知較低，因為香港以往較少受天災影響，直至今年9月的世紀暴雨，令香港人對氣候變化有更多反思，「原來氣候變化影響到我。」他憶述，樂施會自90年代開始提倡最低工資，與不同持分者溝通、進行教育，直至2011年政府才落實最低工資，「有時改變社會最有需要嘅工作 take time，就好似最低工資就用咗15至20年。」樂施會在2至3年前開始在港宣傳氣候公義這個概念，相信需要時間浸透至社會各界。

樂施毅行者在去年11月舉辦非實體式活動，今年2月舉辦了小型實體式活動，再於本月尾全面復辦，王灝鳴指，感謝各界支持，一年內舉辦三次仍有大批市民參與。本月3至5日期間，亦會在觀塘海濱舉行「樂施毅行者嘉年華2023」，現場設有零售攤位、毅行者分享和影相打卡位等，讓市民了解更多與氣候公義。