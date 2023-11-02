女經紀為夾公仔店租戶談減租及續約　收取賄款2.1萬元　判囚7月

女地產經紀在疫情期間，聲稱為一夾公仔店租客洽商減租及續約，收取利益，早前被裁定收受利益罪成，今(2日)在九龍城法院判刑，裁判官葉啓亮批評被告自編自導自演整個勾當，以不同藉口向租戶收取賄款，罪行嚴重，判她入獄7個月，並須向其前僱主歸還21,000元。



女被告鍾繡文，57歲，伯樂聯行(店舖)有限公司(伯樂聯行)前物業代理，早前被裁定6項罪名成立，包括3項代理人接受利益，一項代理人索取利益，及2項煽惑他人提供虛假資料。

女被告鍾繡文被控收受利益等6罪成，被判囚7個月。(資料圖片)

鍾案發時在伯樂聯行物業工作，她除了促成物業交易，亦負責為客戶提供後續服務，包括協助客戶洽商調整租金或續租事宜。伯樂聯行不會就後續服務向客作收費。

案情透露，一名租戶由2019年12月起在旺角一個舖位經營夾公仔店，月租14萬元，租約為期一年。鍾是該交易的經手代理。有租戶在2020年3月底疫情期間要求鍾協助與業主洽商減租。

該租戶於2020年5月至9月期間，多次接獲鍾通知業主同意減租，每月減收10天租金至寬免一半租金不等。鍾每次均向該租戶索取賄款，即使遭連番拒絕，她仍多次催促租戶付款。她從該租戶收取3筆賄款共21,000元費用。

該租戶於2020年10月又委託鍾與業主洽商續租，獲業主同意續租一年。鍾再向該租戶索取2萬元。

鍾並向該租戶提供5張看來由一間裝修承辦商發出的收據，煽惑租戶記賬時使用，以掩飾曾向鍾支付賄款，但該租戶沒有使用該些假收據。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現伯樂聯行從沒有批准鍾向租戶收取報酬，文件所示的裝修承辦商案發時已倒閉，該租戶亦從未聘請他們工作。

鍾的男友人伍志鴻，58歲，地產代理，因偽造其中三張收據以掩飾鍾曾收取賄款，亦同被廉署落案起訴。他早前承認一項偽造賬目罪名，被判處160小時社會服務令。

案件編號：KCCC 1817/2022