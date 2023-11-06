輕度腦麻痺少女坐關愛座受側目　「姜糖」義工協助下展配音夢想

看不見的殘疾在日常生活中往往不易被人理解。阿楹患有輕度大腦麻痺，其下肢活動功能受影響，行一級樓梯也舉步維艱，行平地很快會感到疲倦。她稱因外表如普通人無異，搭車坐關愛座時經常受到側目甚至曾謾罵，令她大感無奈。



阿楹夢想是成為配音員，今年初參加由伊利沙伯醫院兒科部門發起的「追夢．愛同行」計劃，在三名「姜濤姜糖將心比心義工團」義工的幫助下，展開追夢之旅學習配音，步履雖艱苦，卻一步步紮實地向前邁進，未來想成為一名配音員或與配音相關的幕後工作。



喜歡《櫻桃小丸子》 跟着角色讀對白 渴望成為配音員

阿楹患有輕度大腦麻痺，影響其下肢活動，隨年齡增長機能也會漸漸退化，現時已沒力氣行樓梯，即使走平地，也需要常休息，故出門無法乘搭小巴及巴士，只能坐港鐵。

阿楹求學階段未有讀特殊學校，是在普通學校成長，因自身殘疾問題不明顯，有時候或得不到同學理解。她更說，搭車時坐關愛座，經常會受到側目，甚至曾有長者請她讓座時，更被指罵「依家啲後生唔讓座，無事都坐」，令她感到無奈。

因不幸的疾病，阿楹稱有時候較難合群，求職路上也跌跌碰碰。她透露夢想，稱因喜歡卡通，尤其最喜歡《櫻桃小丸子》，久而久之會在電視機前跟着角色讀對白，自此心裡埋藏想成為配音員的渴望。

阿楹為書本配音，親自改編、寫了10張紙的對白。（夏家朗攝）

義工協助得以跟專業配音員學習 透過聲演說出不敢說的話

阿楹今年參加伊利沙伯醫院的《追夢．愛同行》活動，配對三名來自「姜濤姜糖將心比心義工團」義工，在活動幫助下，早前有機會跟從曾聲演《反斗奇兵》及《足球小將》的專業配音員學習，展開追夢的第一部。

她表示，學習配音後，更大膽與人分享自己想法，也能透過聲演的角色，將平時不敢說的想法講出來。她稱，很希望能透過配音傳達殘疾人士的想法：「希望可以得到應有尊重，唔係話要你幫忙或同情，只係希望可畀我哋係社區上用自己方式生活。」

協助阿楹的「姜糖」義工之一Fanny稱，初時見阿楹已感到她十分內向，曾接她參加露營時，因參裡人數多，阿楹怕得捉緊她的臂彎。Fanny說，自學習配音後，有感阿楹更開朗，更感觸落淚稱，「見到有呢個改變，我哋三個（義工）都好開心。」

伊利沙伯醫院今年迎來60周年，當年第一個住院病人正是兒科病人。兒科部門事隔十年再發起《追夢．愛同行》活動，今年撮後了30位兒童、青少年，與60多名義工，當中有一半來自「姜濤姜糖將心比心義工團」，另一半則是醫院招募，集合社會各界的力量，協助一班兒童及青少年科的病人完成夢想。