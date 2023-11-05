UNICEF HK慈善跑5年來首復辦實體版　籌得765萬元幫助危難中兒童

聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）今日（5日）舉辦「聯合國兒童基金會慈善跑」（聯兒跑），自2018年以來首次復辦，大會共籌得超過765萬港元善款，相關善款收益將投放於全球兒童健康、營養、食水、個人及環境衞生、教育以及其他與兒童權利相關的工作之中，為有需要的兒童創造更好的未來。



聯合國兒童基金會慈善跑2023在11月5日於迪士尼樂園度假區及欣澳舉行。（聯合國兒童基金香港委員會提供圖片)

聯兒跑在香港迪士尼樂園度假區及欣澳舉行，今屆聚焦推動落實「聯合國可持續發展目標（ SDG ） 3：良好健康與福祉」。財經事務及庫務局局長許正宇出席活動頒獎典禮時表示，這活動有助喚起社會大眾關注下一代的身心健康，以及其他與兒童權利相關的議題。

UNICEF HK主席陳晴表示，今年聯兒跑聚焦SDG 3是為了應對近期全球發生的一系列事件，以及過去三年疫情對兒童和青少年的成長和福祉所產生的深遠影響。她認為體育擁有改變世界的力量，能推動身心健康。透過這次鼓舞人心的活動，她希望團結各方，攜手營造兒童健康成長、全面發展的環境，並打造香港成爲兒童友好城市。

本港兒童及青少年的精神健康狀況令人關注。研究指出，香港年輕人輕生人數在不到十年間急升近一倍，創下歷史新高。有見及此，今年聯兒跑的主題為推動「聯合國可持續發展目標（ SDG ） 3：良好健康與福祉」的落實，旨在確保人人活得健康，避免可預防的死亡。聯兒跑2023鼓勵大家每日進行適量運動，提高成人及兒童的抗逆力

聯合國兒童基金會慈善跑2023籌得765萬元幫助危難中兒童。（聯合國兒童基金香港委員會提供圖片)

15公里賽是聯兒跑2006年首屆賽事的獨有項目。適逢聯兒跑舉辦至15屆，大會特別複刻經典15公里賽，另設10公里賽、5公里賽和3公里賽（少年及親子）等。今次獲一眾UNICEF HK大使及明星跑手以行動支持，呼籲各界關注兒童良好健康與福祉。UNICEF HK大使郭晶晶偕同丈夫霍啟剛及子女參與3公里賽（親子），另一位UNICEF HK大使黃金寶「棄車用腳」，同兒子一齊參賽。郭晶晶及黃金寶均表示對再次和家人子女一起參與實體聯兒跑活動感到興奮。

UNICEF HK大使郭晶晶(次排右四)偕同丈夫霍啟剛（次排右三）及子女參與3公里賽（親子）。黃金寶（次排右二）「棄車用腳」同兒子一齊參賽。（聯合國兒童基金香港委員會提供圖片)

聯兒跑自2006年舉辦而來，累計吸引近16萬人次參與，籌得近1.4億港元善款。中國信達（香港）控股有限公司董事長梁森林表示，很高興今次能夠作為首席合作伙伴，再次全力支持聯兒跑這項慈善公路長跑賽事。

15公里賽由香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋以49分11秒摘下桂冠，更創出聯兒跑大會記錄；姚潔貞則以57分22秒的時間衝線，勇奪女子15公里賽冠軍。10公里賽（挑戰組）方面，Vincent Chan及黃詠儀分別為最快的男女子跑手，時間分別為32分42秒以及39分42秒。本次5公里賽是田徑總會(HKAAA)首設排名的5公里賽事，謝俊賢及Kwong Tsz Yu分別以15分34秒及19分42秒贏得男子及女子組桂冠，成為現時香港5公里賽排名首位的選手。